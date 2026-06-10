El Dorado, El Paisita y La Caribeña: revise aquí los números ganadores del miércoles 10 de junio

Los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña vuelven a captar la atención de miles de apostadores en Colombia este miércoles 10 de junio, quienes esperan conocer si la suerte estuvo de su lado en una nueva jornada de chances y loterías.

Estos juegos de azar se han convertido en algunos de los más consultados diariamente por los colombianos, debido a sus sorteos frecuentes y a la posibilidad de ganar premios acertando las cifras exactas.

Cabe recordar que, además del número principal, algunos sorteos incluyen “La Quinta”, una cifra adicional que puede aumentar el valor del premio dependiendo de la modalidad apostada.

A continuación, puede revisar los números ganadores más recientes de cada uno de estos sorteos:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 3364.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales suelen actualizarse minutos después de cada sorteo y pueden consultarse a través de plataformas autorizadas.

Para reclamar cualquier premio, es indispensable presentar el tiquete original y verificar las condiciones establecidas por el operador.