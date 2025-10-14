Suscribirse

Descubra si la suerte lo acompañó este 14 de octubre con El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados oficiales

Todas las loterías están bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia en los resultados.

Redacción Loterías
14 de octubre de 2025, 4:35 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 14 de octubre.
Las loterías más populares del país, entre ellas El Dorado, realizaron sus habituales sorteos este martes, 14 de octubre. A las 11:00 a. m., se llevó a cabo una nueva jornada que dejó un número ganador de cuatro cifras, junto con el sorteo de 'La Quinta’, una modalidad de juego que no solo ha sido adoptada por esta lotería, sino también por otras en el territorio nacional.

Para quienes no alcanzaron a participar en la mañana, existe la opción de hacerlo en la jornada de la tarde, cuyos resultados oficiales se publican a las 3:30 p. m.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2687
  • La Quinta: 3
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 14 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • Quinta: pendiente

Posteriormente, siguieron los sorteos de El Paisita y La Caribeña, que también celebran dos sorteos al día, aumentando así las probabilidades de ganar. Además, su modalidad de juego ‘La Quinta’ brinda la posibilidad de obtener un atractivo premio millonario.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 8 de octubre.
El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

Por su parte, La Caribeña realiza sus sorteos en dos momentos del día: el primero a las 2:30 p. m. y el segundo a las 10:30 p. m. Al igual que las demás, esta lotería incluye la opción adicional una quinta cifra.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

