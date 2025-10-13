Loterías
El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del lunes 13 de octubre
Los números ganadores se dieron a conocer y usted pudo haberse convertido en el nuevo millonario.
El Sinuano no descansa ni en día festivo. Este lunes, 13 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones: El Sinuano Día y El Sinuano Noche.
Los números ganadores se conocieron en vivo con la vigilancia de las autoridades y a través de la transmisión de Telecaribe.
Resultados de El Sinuano Día
- Número ganador de cuatro cifras: 9248
- Número ganador de cinco cifras: 9248-4
Resultados de El Sinuano Noche
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Número ganador de cinco cifras: pendiente
Últimos resultados de El Sinuano Día
- 12 de octubre de 2025: 7606
- 11 de octubre de 2025: 6952
- 10 de octubre de 2025: 6241
- 9 de octubre de 2025: 9733
- 8 de octubre de 2025: 1002
Últimos resultados de El Sinuano Noche:
- 12 de octubre de 2025: 0646
- 11 de octubre de 2025: 0715
- 10 de octubre de 2025: 0498
- 9 de octubre de 2025: 3986
- 8 de octubre de 2025: 0243
El sorteo de El Sinuano Día se llevó a cabo este lunes festivo a las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche salió a la aire a las 8:30.
El Sinuano es uno de los juegos tradicionales y representativos de la costa Caribe colombiana, pues lleva varios años acompañando a los habitantes del departamento de Córdoba y el resto de la región.
De hecho, su nombre tiene origen como homenaje al Río Sinú, eje vital de esa zona del país y símbolo de la identidad cordobesa.