Loterías

El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del lunes 13 de octubre

Los números ganadores se dieron a conocer y usted pudo haberse convertido en el nuevo millonario.

Redacción Loterías
13 de octubre de 2025, 7:41 p. m.
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre
El Sinuano se jugó este lunes festivo, 13 de octubre | Foto: Getty Images

El Sinuano no descansa ni en día festivo. Este lunes, 13 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones: El Sinuano Día y El Sinuano Noche.

Los números ganadores se conocieron en vivo con la vigilancia de las autoridades y a través de la transmisión de Telecaribe.

Contexto: Chontico Día y Noche del 13 de octubre de 2025: estos son los números ganadores

Resultados de El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 9248
  • Número ganador de cinco cifras: 9248-4
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA LUNES 13 de Octubre de 2025

Resultados de El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

  • 12 de octubre de 2025: 7606
  • 11 de octubre de 2025: 6952
  • 10 de octubre de 2025: 6241
  • 9 de octubre de 2025: 9733
  • 8 de octubre de 2025: 1002

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

  • 12 de octubre de 2025: 0646
  • 11 de octubre de 2025: 0715
  • 10 de octubre de 2025: 0498
  • 9 de octubre de 2025: 3986
  • 8 de octubre de 2025: 0243

El sorteo de El Sinuano Día se llevó a cabo este lunes festivo a las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche salió a la aire a las 8:30.

El Sinuano es uno de los juegos tradicionales y representativos de la costa Caribe colombiana, pues lleva varios años acompañando a los habitantes del departamento de Córdoba y el resto de la región.

De hecho, su nombre tiene origen como homenaje al Río Sinú, eje vital de esa zona del país y símbolo de la identidad cordobesa.

