El Sinuano Día y Noche: resultados oficiales en el sorteo del lunes 13 de octubre

El Sinuano no descansa ni en día festivo. Este lunes, 13 de octubre de 2025, se llevó a cabo el sorteo en sus dos versiones: El Sinuano Día y El Sinuano Noche.

Los números ganadores se conocieron en vivo con la vigilancia de las autoridades y a través de la transmisión de Telecaribe.

Resultados de El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 9248

Número ganador de cinco cifras: 9248-4

Resultados de El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Últimos resultados de El Sinuano Día

12 de octubre de 2025: 7606

11 de octubre de 2025: 6952

10 de octubre de 2025: 6241

9 de octubre de 2025: 9733

8 de octubre de 2025: 1002

Últimos resultados de El Sinuano Noche:

12 de octubre de 2025: 0646

11 de octubre de 2025: 0715

10 de octubre de 2025: 0498

9 de octubre de 2025: 3986

8 de octubre de 2025: 0243

El sorteo de El Sinuano Día se llevó a cabo este lunes festivo a las 2:30 de la tarde, mientras que El Sinuano Noche salió a la aire a las 8:30.

El Sinuano es uno de los juegos tradicionales y representativos de la costa Caribe colombiana, pues lleva varios años acompañando a los habitantes del departamento de Córdoba y el resto de la región.