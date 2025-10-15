Loterías
Consulte los resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 15 de octubre
Todas las loterías tienen dos sorteos diarios, con horarios diferentes según la entidad.
En Colombia, las loterías siguen siendo uno de los juegos de azar con mayor arraigo entre los ciudadanos. Su popularidad no es casualidad: en el país operan cerca de 15 loterías oficiales, cada una con su propio sistema de premios, horarios y dinámicas que permiten a los jugadores elegir la que más se ajuste a su gusto o estrategia.
Bajo la vigilancia de Coljuegos, entidad encargada de regular y garantizar la transparencia de los sorteos, cada evento se desarrolla con protocolos estrictos que aseguran la legalidad y confianza del público.
Este miércoles, 15 de octubre, los primeros en poner a prueba su suerte fueron los participantes de El Dorado, cuyo sorteo matutino tuvo lugar a las 11:00 a.m. La segunda ronda se llevará a cabo en la tarde, a las 3:30 p. m., momento en el que se conocerán los nuevos ganadores.
El Dorado Mañana
- Premio mayor: 2687
- La Quinta: 3
El Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por su parte, El Paisita mantiene su lugar como una de las favoritas en Antioquia. Sus sorteos están programados para las 1:00 p. m. y 6:30 p. m., horarios en los que cientos de jugadores esperan con expectativa los resultados.
El Paisita Día
- Premio mayor: 4490.
- La Quinta: 7.
El Paisita Noche
- Premio mayor: pendiente
- Animal: pendiente
Mientras tanto, La Caribeña también ofrece doble oportunidad diaria. Su primera emisión se realiza a las 2:30 p. m. y la segunda a las 10:30 p. m. Además, cuenta con la modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que otorga una posibilidad extra de obtener premios, aumentando la emoción de cada jornada.
La Caribeña Día
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña Noche
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Con tantas opciones disponibles, las loterías colombianas se consolidan como un espacio de entretenimiento tradicional que combina la esperanza, la suerte y la ilusión de ganar.