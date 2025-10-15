Consulte los resultados oficiales de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 15 de octubre

En Colombia, las loterías siguen siendo uno de los juegos de azar con mayor arraigo entre los ciudadanos. Su popularidad no es casualidad: en el país operan cerca de 15 loterías oficiales, cada una con su propio sistema de premios, horarios y dinámicas que permiten a los jugadores elegir la que más se ajuste a su gusto o estrategia.

Bajo la vigilancia de Coljuegos, entidad encargada de regular y garantizar la transparencia de los sorteos, cada evento se desarrolla con protocolos estrictos que aseguran la legalidad y confianza del público.

Este miércoles, 15 de octubre, los primeros en poner a prueba su suerte fueron los participantes de El Dorado, cuyo sorteo matutino tuvo lugar a las 11:00 a.m. La segunda ronda se llevará a cabo en la tarde, a las 3:30 p. m., momento en el que se conocerán los nuevos ganadores.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2687

La Quinta: 3

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Por su parte, El Paisita mantiene su lugar como una de las favoritas en Antioquia. Sus sorteos están programados para las 1:00 p. m. y 6:30 p. m., horarios en los que cientos de jugadores esperan con expectativa los resultados.

El Paisita Día

Premio mayor: 4490.

La Quinta: 7.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Animal: pendiente

Mientras tanto, La Caribeña también ofrece doble oportunidad diaria. Su primera emisión se realiza a las 2:30 p. m. y la segunda a las 10:30 p. m. Además, cuenta con la modalidad adicional llamada ‘La Quinta’, que otorga una posibilidad extra de obtener premios, aumentando la emoción de cada jornada.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente