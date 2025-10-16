Suscribirse

¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del jueves 16 de octubre de 2025

Acá puede confirmar si es uno de los afortunados.

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 6:50 p. m.
Chontico Día y Noche, este sábado 20 de septiembre.
Los resultados de Chontico Día y Noche. | Foto: Getty Images / Chontico.

Este 16 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 8.220 de la tradicional Lotería Chontico, dejando como resultado ganador la combinación 1135, acompañada por la quinta balota número 9.

Día a Día, los colombianos tienen expectativa en las versiones Chontico Día y Chontico Noche, ediciones de una de las loterías más populares del país y que cada semana reúne a numerosos apostadores.

Resultado de la Lotería Chontico Día del jueves 16 de octubre

Premio mayor: 1135 - 9

  • Tres últimos: 135
  • Dos últimos: 35
  • Cifra completa: 1135
  • Último número: 9
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA JUEVES 16 de Octubre de 2025.

Resultado de la Lotería Chontico Noche del jueves 16 de octubre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del JUEVES 16 de Octubre de 2025.

Así se reparten los premios en la Lotería Chontico

El sistema de premios premia a los jugadores dependiendo del número de cifras acertadas. Quienes logran coincidir en las cuatro cifras exactas del número ganador multiplican su apuesta por 4.500.

Si el acierto es de tres cifras, el premio corresponde a 400 veces lo jugado; para dos cifras correctas, el jugador recibe 50 veces su inversión, y con un solo número acertado, se obtiene un retorno equivalente a cinco veces el monto apostado.

La Lotería Chontico continúa posicionándose como una de las más queridas en Colombia, manteniendo viva la emoción del juego entre sus seguidores cada semana.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el viernes 17 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día

  • 15 de octubre de 2025: 0455 - 8
  • 14 de octubre de 2025: 4470 - 7
  • 13 de octubre de 2025: 6962 - 0

Chontico Noche

  • 15 de octubre de 2025: 6898 - 2
  • 14 de octubre de 2025: 0199 - 5
  • 13 de octubre de 2025: 5115 - 2

