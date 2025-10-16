Este 16 de octubre se llevó a cabo el sorteo número 8.220 de la tradicional Lotería Chontico, dejando como resultado ganador la combinación 1135, acompañada por la quinta balota número 9.

Día a Día, los colombianos tienen expectativa en las versiones Chontico Día y Chontico Noche, ediciones de una de las loterías más populares del país y que cada semana reúne a numerosos apostadores.

Resultado de la Lotería Chontico Día del jueves 16 de octubre

Premio mayor: 1135 - 9

Tres últimos: 135

Dos últimos: 35

Cifra completa: 1135

Último número: 9

Resultado de la Lotería Chontico Noche del jueves 16 de octubre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Así se reparten los premios en la Lotería Chontico

El sistema de premios premia a los jugadores dependiendo del número de cifras acertadas. Quienes logran coincidir en las cuatro cifras exactas del número ganador multiplican su apuesta por 4.500.

Si el acierto es de tres cifras, el premio corresponde a 400 veces lo jugado; para dos cifras correctas, el jugador recibe 50 veces su inversión, y con un solo número acertado, se obtiene un retorno equivalente a cinco veces el monto apostado.

La Lotería Chontico continúa posicionándose como una de las más queridas en Colombia, manteniendo viva la emoción del juego entre sus seguidores cada semana.

Próximo sorteo | Lotería Chontico

El próximo sorteo está programado para llevarse a cabo el viernes 17 de octubre, en los horarios habituales de esta tradicional rifa.

Resultados de los tres últimos sorteos de la Lotería Chontico Día y Noche

Chontico Día

15 de octubre de 2025: 0455 - 8

14 de octubre de 2025: 4470 - 7

13 de octubre de 2025: 6962 - 0

Chontico Noche