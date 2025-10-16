Se conocieron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus sorteos realizados este 16 de octubre

En Colombia, la oferta de loterías y chances es bastante amplia, por lo que muchas personas suelen inclinarse por una o dos opciones con el objetivo de aumentar sus probabilidades de ganar el premio mayor, en lugar de centrarse en una sola. Algunas de estas loterías realizan por lo menos dos sorteos diarios, incluso durante los fines de semana. Entre las más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Cada una ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo, posicionándose entre las favoritas de los apostadores. Los resultados de la mañana suelen ser los más esperados, y para este jueves 16 de octubre, la primera en realizar su sorteo fue El Dorado, a las 11:00 a. m.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 2412.

La Quinta: 9.

Posteriormente, las demás loterías continuaron con sus respectivos sorteos a lo largo del día, incluyendo el sorteo de la tarde, realizado a las 3:30 p. m., el cual dejó un ganador de cuatro cifras junto con ‘La Quinta’.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Paisita, originaria de Medellín, es una de las loterías más representativas del país. Gracias a sus sorteos diarios, tanto en la jornada diurna como en la nocturna, ha logrado consolidarse como una de las más activas y preferidas por los jugadores a nivel nacional.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

Por su parte, La Caribeña se ha consolidado como una de las favoritas, especialmente en la región Caribe. Su principal atractivo radica en los premios que ofrece tanto en el sorteo diurno como en el nocturno, brindando así dos oportunidades diarias para ganar.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche