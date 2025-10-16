Suscribirse

Loterías

Se conocieron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña en sus sorteos realizados este 16 de octubre

Aquí puede consultar quiénes fueron los afortunados ganadores del premio mayor de las loterías de hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
16 de octubre de 2025, 4:31 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 16 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, la oferta de loterías y chances es bastante amplia, por lo que muchas personas suelen inclinarse por una o dos opciones con el objetivo de aumentar sus probabilidades de ganar el premio mayor, en lugar de centrarse en una sola. Algunas de estas loterías realizan por lo menos dos sorteos diarios, incluso durante los fines de semana. Entre las más populares se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña.

Cada una ha ganado reconocimiento con el paso del tiempo, posicionándose entre las favoritas de los apostadores. Los resultados de la mañana suelen ser los más esperados, y para este jueves 16 de octubre, la primera en realizar su sorteo fue El Dorado, a las 11:00 a. m.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 2412.
  • La Quinta: 9.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA JUEVES 16 de Octubre de 2025.

Posteriormente, las demás loterías continuaron con sus respectivos sorteos a lo largo del día, incluyendo el sorteo de la tarde, realizado a las 3:30 p. m., el cual dejó un ganador de cuatro cifras junto con ‘La Quinta’.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Paisita, originaria de Medellín, es una de las loterías más representativas del país. Gracias a sus sorteos diarios, tanto en la jornada diurna como en la nocturna, ha logrado consolidarse como una de las más activas y preferidas por los jugadores a nivel nacional.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente

Por su parte, La Caribeña se ha consolidado como una de las favoritas, especialmente en la región Caribe. Su principal atractivo radica en los premios que ofrece tanto en el sorteo diurno como en el nocturno, brindando así dos oportunidades diarias para ganar.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pareja de Simón Brand, ex de Claudia Bahamón, dejó contundente mensaje tras incómodo tema: “No se crean con el derecho”

2. Él es ‘Arepito’, el migrante colombiano que se hizo viral por su puesto de comidas callejeras en Canadá, esta es su historia

3. Ultimátum de Trump a Hamás: “No tendremos más opción que matarlos”

4. Desdicha para James Rodríguez tras estar con Colombia: su DT en León filtró qué le pasa

5. El mensaje que publicó Gustavo Petro por el que lo acusaron de “lavarle la cara” a Nicolás Maduro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyDorado MañanaDorado TardeJuegos de azarLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.