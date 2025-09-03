Suscribirse

Chontico día y noche este miércoles: estos son los números ganadores del sorteo

Descubra si es uno de los ganadores del sorteo de este 3 de septiembre y no tarde en reclamar su premio.

Redacción Loterías
3 de septiembre de 2025, 7:00 p. m.
Lotería Chontico
Esta lotería se juega todos los días (incluyendo domingo y feriados) a las 13:00 horas. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

La Lotería Chontico Día de Colombia es uno de los juegos de azar más populares del país, que juega todos los días (incluyendo domingo y festivos) a las 13:00 horas.

Para este miércoles, 3 de septiembre de 2025, el número ganador fue el 7585, acompañado por el dígito 5, que cayó en la quinta balota del sorteo 8177.

Resultado EL CHONTICO DIA Miercoles 3 de Septiembre de 2025

En caso de ser el ganador de este último sorteo del Chontico Día, es importante tener en cuenta que debe cuidar el boleto para reclamar el premio, ya que es la única prueba válida para garantizarlo.

Recuerde que esta lotería ofrece múltiples opciones para ganar, lo que la ha convertido en una de las preferidas de muchos colombianos, ya que permite ganar con las tres últimas cifras o incluso con las cuatro cifras exactas a todos los jugadores.

Lotería Chontico Día: resultado del sorteo 8.177

Premio mayor: 7585- 5

  • Tres últimos: 585
  • Dos últimos: 85
  • Cifra completa: 7585
  • Último número: 5

Lotería Chontico Noche: resultado del sorteo 8.177

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: 
  • Dos últimos: 
  • Cifra completa:
  • Último número: 

Cabe recordar que el próximo sorteo de la lotería Chontico, tanto en su edición día como noche, se llevará a cabo el próximo jueves 4 de septiembre de 2025 en sus horarios establecidos.

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería del Chontico

Si se perdió los resultados de los tres últimos sorteos de este chance, a continuación encontrará un resumen con las respectivas fechas del sorteo.

Edición Día

  • 02 de septiembre de 2025: número 8743 (Quinta-8)
  • 01 de septiembre de 2025: número 4276 (Quinta-6)
  • 31 de agosto de 2025: número 7160 (Quinta-0)

Edición Noche

  • 02 de septiembre de 2025: número 5866 (Quinta-8)
  • 01 de septiembre de 2025: número 1666 (Quinta-3)
  • 31 de agosto de 2025: número 0384 (Quinta-4)

Plan de premios de la Lotería Chontico

Entre las múltiples oportunidades que ofrece este juego de azar para ganar, se destaca que el incentivo más alto se otorga a aquellos jugadores que aciertan las cuatro cifras exactas del número ganador, recibiendo 4.500 veces el valor de su apuesta.

No obstante, hay otras combinaciones premiadas, como los que logran coincidir con las tres últimas cifras del número ganador del sorteo, obteniendo un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

También hay premios para los jugadores que logren aciertan a las dos primeras o las dos últimas cifras, una modalidad de juego que amplía la posibilidad de ganar y atrae cada vez a más participantes.

