Chontico Día y Noche: resultados y números ganadores del sorteo de este 30 de noviembre
Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.
La Lotería Chontico Día, una de las más populares en el país, lleva a cabo dos sorteos cada jornada: uno en la mañana y otro al finalizar el día. Para este domingo 30 de noviembre ya se publicaron los resultados del sorteo 8268.
Si usted participó, es fundamental que verifique con atención los resultados oficiales para confirmar si puede reclamar su premio en los puntos autorizados. Recuerde llevar el billete con el número apostado y su documento de identidad, ya que ambos son indispensables para validar que usted es el titular del premio.
Lotería Chontico Día
Premio mayor: 5817
- Tres últimas cifras: 817
- Dos últimas cifras: 17
- Número completo: 5817-1
- Última cifra: 1
Lotería Chontico Noche
- Premio mayor: Pendiente
- Tres últimas cifras: Pendiente
- Dos últimas cifras: Pendiente
- Número completo: Pendiente
- Última cifra: Pendiente
El siguiente sorteo de Chontico, en sus modalidades de día y noche, está programado para el lunes 1 de diciembre y se realizará en los horarios tradicionales definidos por la entidad.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 29 de noviembre de 2025: 8230- 3
- 28 de noviembre de 2025: 5298 - 0
- 27 de noviembre de 2025: 8059 - 6
Chontico Noche
- 29 de noviembre de 2025: 8778 - 3
- 28 de noviembre de 2025: 9428 - 2
- 27 de noviembre de 2025: 4016 - 9