Lotería del Cauca: vea los resultados de este sábado 29 de noviembre de 2025, sorteo 2587

La Lotería del Cauca, que juega todos los sábados en la noche, anunció el número ganador del sorteo más reciente, este 29 de noviembre de 2025.

William Horacio Perilla Gamboa

30 de noviembre de 2025, 11:44 a. m.
Resultados lotería del Cauca del sábado 30 de agosto de 2025.
Resultados de la lotería del Cauca del sábado 29 de noviembre de 2025. | Foto: Montaje SEMANA | Getty Images - Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca de este 29 de noviembre de 2025 tiene números que podrían dejar a un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los sábados en horas de la noche, a las 11:00 pm, hora colombiana.

El número ganador de la Lotería del Cauca se puede llevar un premio mayor que alcanza los 8.000 millones de pesos. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2587

  • Número: 1790
  • Serie: 274

¡Felicitaciones al ganador de los $ 8.000 millones!

Plan de premios - Lotería del Cauca

  • Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se jugará el día sábado 6 de diciembre a las 11:00 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

