Premio mayor de la Lotería del Cauca: resultado del sorteo 2607, sábado 18 de abril de 2026

La Lotería del Cauca realizó este sábado 18 de abril de 2026 su tradicional sorteo semanal, correspondiente al número 2607, que se juega todos los sábados a las 11:00 de la noche.

Resultado del premio mayor

El resultado principal fue el número 8454 de la serie 127, que se llevó el premio mayor de 8.000 millones de pesos, uno de los más altos entre las loterías regionales del país.

Plan de premios del sorteo 2607

Además del premio mayor, el sorteo incluyó una amplia bolsa de premios secos y adicionales, distribuidos de la siguiente manera:

Premio Mayor: $8.000.000.000 (1 ganador)

$8.000.000.000 (1 ganador) Premio Seco: $300.000.000 (1)

$300.000.000 (1) Segundo Seco: $200.000.000 (1)

$200.000.000 (1) Tercer Seco: $100.000.000 (1)

$100.000.000 (1) Cuarto Seco: $100.000.000 (1)

$100.000.000 (1) Quinto Seco: $50.000.000 (1)

$50.000.000 (1) Sexto Seco: $50.000.000 (1)

$50.000.000 (1) Séptimo Seco: $50.000.000 (1)

$50.000.000 (1) Secos del 8 al 36: $10.000.000 (29 premios)

Este esquema busca ampliar las posibilidades de ganar entre los jugadores, más allá del premio mayor.

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería del Cauca?

Las condiciones para reclamar el dinero varían según el tipo de premio obtenido. En el caso de aproximaciones, los ganadores pueden acudir a su lotero de confianza para hacer efectivo el pago o cambiar las fracciones ganadoras.

Para premios superiores a $2.036.000, es obligatorio presentar el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, además de una copia de la cédula de ciudadanía, debido a la retención en la fuente.

Los ganadores deben cumplir distintos requisitos según el monto recibido. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Cauca.

Quienes obtengan premios secos pueden acercarse a un distribuidor autorizado, donde se verificará el billete. Dependiendo de la capacidad del punto de pago, el dinero puede entregarse directamente o remitirse el caso a la entidad para validación.

En el caso del premio mayor, el proceso es más formal: el ganador debe presentarse en la oficina comercial de la Lotería del Cauca con el billete original, el RUT, certificación bancaria y documento de identidad. Allí se realiza la verificación y se inicia el trámite oficial para el desembolso.