Lotería Del Cauca: aquí los números y serie ganadora del sorteo de este sábado 14 de marzo

El sorteo de la Lotería del Cauca realizado el sábado 14 de marzo de 2026 volvió a generar expectativa entre miles de apostadores en Colombia que sueñan con cambiar su vida de un momento a otro.

Este tradicional juego de azar se celebra cada sábado a las 11:00 de la noche y se ha convertido en una de las citas semanales más esperadas para quienes ponen a prueba su suerte con la esperanza de obtener un gran premio.

La Lotería del Cauca ofrece millonarios premios. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty Images

Con un acumulado que puede alcanzar los 8.000 millones de pesos, el premio mayor representa una oportunidad capaz de transformar por completo la vida del afortunado ganador y abrir paso a nuevos proyectos y oportunidades.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca, sorteo 2026

Número: 4704

Serie: 073

Quienes deseen participar en la Lotería del Cauca pueden adquirir el billete completo o una fracción oficial en puntos de venta autorizados, así como a través de plataformas virtuales habilitadas.

Para reclamar el premio mayor o cualquiera de los premios secundarios es indispensable que tanto el número como la serie coincidan exactamente con los resultados oficiales del sorteo.

Este juego forma parte del portafolio de loterías y apuestas legales del país, todas reguladas por Coljuegos, entidad encargada de vigilar y controlar el sector en Colombia.

Por esta razón, las autoridades recomiendan comprar siempre en canales oficiales, lo que garantiza la legalidad del billete y la transparencia del proceso.

Lotería del Cauca: resultado oficial del sorteo del 07 de marzo

Con más de cinco décadas de trayectoria, la Lotería del Cauca, reconocida por su lema “Tu Estrella de la Suerte”, se ha consolidado como una de las loterías tradicionales del país.

Además de preservar la cultura del juego, esta institución aporta recursos importantes al sistema de salud, transfiriendo cada año miles de millones de pesos para apoyar la financiación de servicios sanitarios.

Plan de premios