Hoy miércoles, 3 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, el cual es transmitido en vivo por el canal Telecaribe.

Por lo tanto, para hoy miércoles, el número ganador del sorteo 13.047 fue el 6223 y sus diferentes combinaciones son las siguientes.

Número ganador: 6223

Dos últimas cifras: 23

Tres últimas cifras: 223

La quinta: 7

El Sinuano Noche, sorteo 13.048:

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

2 de septiembre de 2025: 1928

1 de septiembre de 2025: 8112

31 de agosto de 2025: 1754

30 de agosto de 2025: 7309

Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche

2 de septiembre de 2025: 1909

1 de septiembre de 2025: 4118

31 de agosto de 2025: 6399

30 de agosto de 2025: 5842