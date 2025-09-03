LOTERÍAS
El Sinuano Día y Noche este miércoles: estos son los números ganadores
Los apostadores podrán consultar acá si acertaron en alguno de los dos sorteos diarios.
Hoy miércoles, 3 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, el cual es transmitido en vivo por el canal Telecaribe.
Por lo tanto, para hoy miércoles, el número ganador del sorteo 13.047 fue el 6223 y sus diferentes combinaciones son las siguientes.
- Número ganador: 6223
- Dos últimas cifras: 23
- Tres últimas cifras: 223
- La quinta: 7
El Sinuano Noche, sorteo 13.048:
- Número ganador: (Pendiente)
- Dos últimas cifras: (Pendiente)
- Tres últimas cifras: (Pendiente)
- La quinta: (Pendiente)
Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día
- 2 de septiembre de 2025: 1928
- 1 de septiembre de 2025: 8112
- 31 de agosto de 2025: 1754
- 30 de agosto de 2025: 7309
Últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche
- 2 de septiembre de 2025: 1909
- 1 de septiembre de 2025: 4118
- 31 de agosto de 2025: 6399
- 30 de agosto de 2025: 5842
Vale recordar que, los próximos sorteos de Sinuano Día y Sinuano Noche, se jugarán este jueves 4 de septiembre y los apostadores los podrán apreciar en vivo por medio del canal regional Telecaribe.