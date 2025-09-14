Loterías
Entérese del número ganador en El Dorado Noche: sorteo de este domingo, 14 de septiembre
Conozca la combinación que dejó al gran ganador del Dorado noche con la quinta.
Este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 7:25 p.m., El Dorado Noche hizo su habitual sorteo. El número ganador fue el 8923 con la quinta: 0.
Transmisión oficial del sorteo:
Repase la transmisión donde se sortearon las balotas que dejaron al gran ganador de El Dorado Noche, este 14 de septiembre:
Número ganador: 8923
Dos últimas cifras: 23
Tres últimas cifras: 923
La Quinta: 0
Distribución de premios:
- 4.500 veces la apuesta: 4 cifras (directa)
- 208 veces la apuesta: 4 cifras (combinada)
- 400 veces la apuesta: 3 últimas cifras (directa)
- 83 veces la apuesta: 3 últimas cifras (combinada)
- 50 veces la apuesta: 2 últimas cifras (directa o “pata”)
- 5 veces la apuesta: última cifra (directa o “uña”)
Si desea estar pendiente del próximo sorteo de El Dorado noche, podrá hacerlo el próximo sábado, 20 de septiembre, a partir de las 10:15 p.m. Los domingos y festivos se juega entre las 7:25 p.m. y 7:35 p.m.
Últimos resultados Dorado Noche:
- 7 de septiembre de 2025: 0847 con la quinta 2
- 31 de agosto de 2025: 8244 con la quinta 2
- 24 de agosto de 2025: 4868 con la quinta 1