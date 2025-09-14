Suscribirse

Loterías

Entérese del número ganador en El Dorado Noche: sorteo de este domingo, 14 de septiembre

Conozca la combinación que dejó al gran ganador del Dorado noche con la quinta.

Redacción Loterías
15 de septiembre de 2025, 1:17 a. m.
El Dorado Noche - 14 de septiembre.
El Dorado Noche - 14 de septiembre. | Foto: Getty Images y El Dorado Noche.

Este domingo, 14 de septiembre, a partir de las 7:25 p.m., El Dorado Noche hizo su habitual sorteo. El número ganador fue el 8923 con la quinta: 0.

Transmisión oficial del sorteo:

Repase la transmisión donde se sortearon las balotas que dejaron al gran ganador de El Dorado Noche, este 14 de septiembre:

Número ganador: 8923

Dos últimas cifras: 23

Tres últimas cifras: 923

La Quinta: 0

YouTube video player
Contexto: Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 13 de septiembre: un nuevo millonario en Colombia

Distribución de premios:

  • 4.500 veces la apuesta: 4 cifras (directa)
  • 208 veces la apuesta: 4 cifras (combinada)
  • 400 veces la apuesta: 3 últimas cifras (directa)
  • 83 veces la apuesta: 3 últimas cifras (combinada)
  • 50 veces la apuesta: 2 últimas cifras (directa o “pata”)
  • 5 veces la apuesta: última cifra (directa o “uña”)

Si desea estar pendiente del próximo sorteo de El Dorado noche, podrá hacerlo el próximo sábado, 20 de septiembre, a partir de las 10:15 p.m. Los domingos y festivos se juega entre las 7:25 p.m. y 7:35 p.m.

Últimos resultados Dorado Noche:

  • 7 de septiembre de 2025: 0847 con la quinta 2
  • 31 de agosto de 2025: 8244 con la quinta 2
  • 24 de agosto de 2025: 4868 con la quinta 1

