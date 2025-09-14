Loterías
Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 13 de septiembre: un nuevo millonario en Colombia
Una de las loterías más populares del país tuvo este sábado 13 de septiembre un nuevo sorteo.
Los apostadores mantuvieron a la expectativa del sorteo 4589 de la Lotería de Boyacá, el cual se jugó este sábado 13 de septiembre, a las 10:45 de la noche, y prometía con un premio mayor histórico de 15.000 millones de pesos.
Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 13 de septiembre de 2025
Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:
- Número: 2885
- Serie: 336
Ganadores de los 3 sorteos anteriores
Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:
- Sorteo del 6 de septiembre de 2025: número 2235 de la serie 189.
- Sorteo del 30 de agosto de 2025: número 9106 de la serie 118.
- Sorteo del 23 de agosto de 2025: número 3628 de la serie 059.
Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar
Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:
- Premio Mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $300 millones
- Premio Ilusión: $100–300 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
- Premios Valentía: $10 millones (36 secos)
Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja
Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:
Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.
Documentación requerida:
Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador
- Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado
- Huella digital
- Copia del documento de identidad
- Copia del RUT
- Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)
Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.
Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.