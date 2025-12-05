Lotería de Risaralda hace acto de presencia este 5 de diciembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los viernes en horas de la noche, más exactamente sobre las 11:00 pm, hora colombiana.

El número ganador de la Lotería de Risaralda se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.300 millones de pesos al afortunado. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Ganador premio mayor de la Lotería de Risaralda, sorteo 2927

Número:

Serie:

Premios que entrega la Lotería de Risaralda

El plan de premios de la Lotería de Risaralda otorga los siguientes valores:

Premio mayor: $2.333 millones

Escalera millonaria: $45 millones

Compra Auto: $45 millones

Pa’ l Negocio: $40 millones

Seco Cafetero: $35 millones

Pa’ la Beca: $30 millones

Seco de Lujo: $25 millones

Seco de Paseo: $20 millones

*Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.