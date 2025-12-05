Loterías
Lotería de Risaralda: vea los resultados de este viernes, 5 de diciembre de 2025; último sorteo
La Lotería de Risaralda, que juega todos los viernes en la noche, anunció el número ganador del sorteo de este 5 de diciembre de 2025.
Lotería de Risaralda hace acto de presencia este 5 de diciembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo todos los viernes en horas de la noche, más exactamente sobre las 11:00 pm, hora colombiana.
El número ganador de la Lotería de Risaralda se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.300 millones de pesos al afortunado. Suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.
Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).
Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.
Ganador premio mayor de la Lotería de Risaralda, sorteo 2927
- Número:
- Serie:
Premios que entrega la Lotería de Risaralda
El plan de premios de la Lotería de Risaralda otorga los siguientes valores:
- Premio mayor: $2.333 millones
- Escalera millonaria: $45 millones
- Compra Auto: $45 millones
- Pa’ l Negocio: $40 millones
- Seco Cafetero: $35 millones
- Pa’ la Beca: $30 millones
- Seco de Lujo: $25 millones
- Seco de Paseo: $20 millones
*Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.
El próximo sorteo de la Lotería de Risaralda se jugará el día viernes, 12 de diciembre, a las 11:00 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión (Telecafé) y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.