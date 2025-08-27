Loterías
Lotería del Meta: consulte si fue el afortunado ganador, este miércoles 27 de agosto
Se llevó a cabo el sorteo 3260 de la Lotería del Meta. Repase si fue el ganador del premio mayor.
Ya se llevó a cabo el sorteo 3260 de la Lotería del Meta. El mismo tuvo desarrollo este miércoles 27 de agosto, a las 10:30 p.m., y dejó como número ganador el 1288 con la serie 147.
Repase el plan de premios de la Lotería del Meta
- $ 1.800.000.000: premio mayor:
- $ 300.000.000: 1 seco
- $ 200.000.000: 1 seco
- $ 100.000.000: 3 secos
- $ 50.000.000: 7 secos
- $ 20.000.000: 10 secos
- $ 10.000.000: 20 secos
Transmisión oficial del sorteo 3260 de la Lotería del Meta
A continuación, la transmisión oficial de la Lotería del Meta en su sorteo número 3260. Recuerde:
- Número ganador: 1288
- Serie: 147
Para ver el sorteo 3261 de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el próximo miércoles 3 de septiembre, a las 10:30 p.m., por medio de los canales oficiales de la entidad.
Los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta:
- Sorteo 3259 (20 de agosto de 2025): 9897 de la serie 130
- Sorteo 3258 (13 de agosto de 2025): 4481 de la serie 036
- Sorteo 3257 (6 de agoto de 2025): 9804 de la serie 113.