Lotería del Meta: consulte si fue el afortunado ganador, este miércoles 27 de agosto

Se llevó a cabo el sorteo 3260 de la Lotería del Meta. Repase si fue el ganador del premio mayor.

Redacción Loterías
28 de agosto de 2025, 3:59 a. m.
Lotería del Meta: 27 de agosto de 2025.
Ya se llevó a cabo el sorteo 3260 de la Lotería del Meta. El mismo tuvo desarrollo este miércoles 27 de agosto, a las 10:30 p.m., y dejó como número ganador el 1288 con la serie 147.

Repase el plan de premios de la Lotería del Meta

  • $ 1.800.000.000: premio mayor: 
  • $ 300.000.000: 1 seco
  • $ 200.000.000: 1 seco
  • $ 100.000.000: 3 secos
  • $ 50.000.000: 7 secos
  • $ 20.000.000: 10 secos
  • $ 10.000.000: 20 secos

Transmisión oficial del sorteo 3260 de la Lotería del Meta

A continuación, la transmisión oficial de la Lotería del Meta en su sorteo número 3260. Recuerde:

  • Número ganador: 1288
  • Serie: 147
Para ver el sorteo 3261 de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el próximo miércoles 3 de septiembre, a las 10:30 p.m., por medio de los canales oficiales de la entidad.

Los últimos tres ganadores de la Lotería del Meta:

