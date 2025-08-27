Suscribirse

Sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 27 de agosto de 2025: revise cuáles fueron los resultados y números premiados

Descubra los números que resultaron ganadores del premio mayor de este chance, el cual se juega a las 2:30 p. m. y a las 10:30 p. m.

Redacción Loterías
27 de agosto de 2025, 8:27 p. m.
Resultados en vivo de la Lotería La Caribeña del 27 de agosto de 2025.
Resultados de la Lotería La Caribeña el 27 de agosto de 2025. | Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y La Caribeña

Para la jornada de este miércoles, 27 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería La Caribeña Día, el primero de la fecha. Los colombianos lograron disfrutar del sorteo número 7149, dejando a una persona como ganadora con un premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos.

Resultados La Caribeña Día - 27 de agosto

  • Número ganador: 5352.
  • Quinta balota: 0.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del MIÉRCOLES 27 de Agosto de 2025.

Resultados La Caribeña Noche - 27 de agosto

  • Número ganador: pendiente.
  • Quinta balota: pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del MIÉRCOLES 27 de Agosto de 2025.

Es importante señalar que el sorteo de ‘La Quinta’ es una opción relativamente nueva dentro del juego, en la que el jugador puede seleccionar un número de cinco dígitos, lo que amplía sus posibilidades de obtener el premio mayor.

El atractivo de esta lotería se debe a la regularidad de sus sorteos, que se llevan a cabo de lunes a sábado en dos horarios: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche, lo que brinda mayores opciones de ganar. Asimismo, el juego se transmite en vivo a través del canal Telecaribe y sus resultados pueden consultarse en la página Loterías de Hoy.

En caso de que la persona jugadora no haya tenido suerte esta vez en este juego de azar, podrá volverlo a intentar en otra oportunidad que da esta reconocida lotería en el siguiente sorteo que se llevará a cabo este mismo miércoles, a las 10:30 de la noche.

Resultados del sorteo anterior – 26 de agosto

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 5470
  • La Quinta: 1

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: 3861
  • La Quinta: 4

