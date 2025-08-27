Sorteo de la lotería La Caribeña Día y Noche del 27 de agosto de 2025: revise cuáles fueron los resultados y números premiados

Para la jornada de este miércoles, 27 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la Lotería La Caribeña Día, el primero de la fecha. Los colombianos lograron disfrutar del sorteo número 7149, dejando a una persona como ganadora con un premio mayor, equivalente a 1.500 millones de pesos.

Resultados La Caribeña Día - 27 de agosto

Número ganador: 5352.

Quinta balota: 0.

Resultados La Caribeña Noche - 27 de agosto

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Es importante señalar que el sorteo de ‘La Quinta’ es una opción relativamente nueva dentro del juego, en la que el jugador puede seleccionar un número de cinco dígitos, lo que amplía sus posibilidades de obtener el premio mayor.

El atractivo de esta lotería se debe a la regularidad de sus sorteos, que se llevan a cabo de lunes a sábado en dos horarios: 2:30 de la tarde y 10:30 de la noche, lo que brinda mayores opciones de ganar. Asimismo, el juego se transmite en vivo a través del canal Telecaribe y sus resultados pueden consultarse en la página Loterías de Hoy.

En caso de que la persona jugadora no haya tenido suerte esta vez en este juego de azar, podrá volverlo a intentar en otra oportunidad que da esta reconocida lotería en el siguiente sorteo que se llevará a cabo este mismo miércoles, a las 10:30 de la noche.

Resultados del sorteo anterior – 26 de agosto

La Caribeña Día

Premio mayor: 5470

La Quinta: 1

La Caribeña Tarde