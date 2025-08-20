Suscribirse

Lotería del Meta del 20 de agosto de 2025: conozca los resultados

Consulte los resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta, que juega todos los miércoles en la noche.

Redacción Loterías
21 de agosto de 2025, 3:37 a. m.
Sorteo 3220 de la Lotería del Meta.
El día miércoles, 20 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 3260 de la Lotería del Meta y el número ganador para el premio mayor de 1.800 millones de pesos fue el 9897 de la serie 130.

Resultados del sorteo 3259 de la Lotería del Meta

Premio mayor de 1.800 millones de pesos

  • Número 9897 de la serie 130.
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Meta

El plan de premios de la Lotería del Meta es el siguiente

  • 1 premio mayor: $ 1.800.000.000
  • 1 seco: $ 300.000.000
  • 1 seco: $ 200.000.000
  • 3 secos: $ 100.000.000
  • 7 secos: $ 50.000.000
  • 10 secos: $ 20.000.000
  • 20 secos: $ 10.000.000
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en los puntos oficiales.

