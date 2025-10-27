Lotería El Sinuano Día y Noche de este lunes, 27 de octubre: estos fueron los números ganadores

La semana arranca y este lunes, 27 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo millonario de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando expectativas en quienes anhelan con alcanzar un jugoso premio en esta temporada del año.

En la jornada, el resultado salió a la luz y sorprendió a los fieles jugadores de esta edición. Para el caso del sorteo 13.155 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 3054.

Entre tanto, ‘la quinta’ de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue la 3.

Resultados del sorteo 13.155 de la lotería El Sinuano Día

Número ganador de cuatro cifras: 3054

Número ganador de cinco cifras: 30543

Resultados del sorteo 13.156 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

Número ganador de cinco cifras: pendiente

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Día:

Sorteo del 26 de octubre de 2025: 6289

Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6708

Sorteo del 24 de octubre de 2025: 6742

Sorteo del 23 de octubre de 2025: 3266

Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737

Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Noche: