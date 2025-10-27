Suscribirse

Lotería El Sinuano Día y Noche de este lunes, 27 de octubre: estos fueron los números ganadores

Los apostadores se llevaron una sorpresa con el nuevo juego que se realizó: consulte si se convirtió en ganador.

Redacción Loterías
27 de octubre de 2025, 7:54 p. m.
Sinuano Día y Noche
La semana arranca y este lunes, 27 de octubre, se llevó a cabo un nuevo sorteo millonario de la lotería Sinuano Día y Noche, despertando expectativas en quienes anhelan con alcanzar un jugoso premio en esta temporada del año.

En la jornada, el resultado salió a la luz y sorprendió a los fieles jugadores de esta edición. Para el caso del sorteo 13.155 de El Sinuano Día, el número ganador fue el 3054.

Entre tanto, ‘la quinta’ de este sorteo transmitido en vivo por el canal Telecaribe, fue la 3.

Resultados del sorteo 13.155 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 3054
  • Número ganador de cinco cifras:  30543
SINUANO DÍA: Resultado EL SINUANO DÍA LUNES 27 de Octubre de 2025

Resultados del sorteo 13.156 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • Número ganador de cinco cifras: pendiente

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Día:

  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: 6289
  • Sorteo del 25 de octubre de 2025: 6708
  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 6742
  • Sorteo del 23 de octubre de 2025: 3266
  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 4737
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8270

Resultados de los últimos sorteos de El Sinuano Noche:

  • Sorteo del 26 de octubre de 2025: 6119
  • Sorteo del 25 de octubre de 2025: 1552
  • Sorteo del 24 de octubre de 2025: 9590
  • Sorteo del 23 de octubre de 2025: 9892
  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 5234
  • Sorteo del 21 de octubre de 2025: 8601

