Lotería El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 26 de noviembre: consulte si se convirtió en ganador del nuevo sorteo

La Lotería El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde goza de una gran base de seguidores que participan diariamente con la esperanza de obtener un premio millonario.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.215 de El Sinuano Día, dejando como resultado el número ganador 9795, acompañado por la balota denominada La Quinta número 5.

El resultado se conoció en horas de la tarde a través de las transmisiones oficiales, generando gran expectativa entre los jugadores habituales que siguen fielmente cada edición.

Lotería El Sinuano Día hoy, 26 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: 9795

Número ganador de cinco cifras: 97955

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día

25 de noviembre de 2025: 9778

24 de noviembre de 2025: 2436

23 de noviembre de 2025: 3132

22 de noviembre de 2025: 1729

Lotería El Sinuano Noche hoy, 26 de noviembre de 2025: números ganadores

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche: