Lotería El Sinuano Día y Noche de hoy miércoles, 26 de noviembre: consulte si se convirtió en ganador del nuevo sorteo

Los resultados del reciente juego salieron a la luz y arrojaron a un nuevo ganador.

Redacción Loterías
26 de noviembre de 2025, 8:33 p. m.
Sorteo del martes 9 de septiembre
El Sinuano juega todos los días. | Foto: Montaje Semana

La Lotería El Sinuano Día y Noche continúa siendo uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos de Colombia, especialmente en la región Caribe, donde goza de una gran base de seguidores que participan diariamente con la esperanza de obtener un premio millonario.

Este miércoles, 26 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.215 de El Sinuano Día, dejando como resultado el número ganador 9795, acompañado por la balota denominada La Quinta número 5.

Contexto: Ganadores del 26 de noviembre: así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El resultado se conoció en horas de la tarde a través de las transmisiones oficiales, generando gran expectativa entre los jugadores habituales que siguen fielmente cada edición.

Lotería El Sinuano Día hoy, 26 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: 9795
  • Número ganador de cinco cifras: 97955
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 26 de Noviembre de 2025

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Día

Lotería El Sinuano Noche hoy, 26 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Contexto: ¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 26 de noviembre

Últimos cuatro resultados de El Sinuano Noche:

  • 25 de noviembre de 2025: 6210
  • 24 de noviembre de 2025: 4675
  • 23 de noviembre de 2025: 7598
  • 22 de noviembre de 2025: 2757

