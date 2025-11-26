Ganadores del 26 de noviembre: así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los resultados de las principales loterías del país, correspondientes al sorteo de hoy, ya fueron anunciados por sus canales oficiales. Los apostadores estuvieron atentos a las cifras entregadas por El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que nuevamente concentraron la atención en distintas regiones.

Como es habitual, cada lotería realizó su transmisión a través de las plataformas autorizadas, donde se confirmaron los números ganadores de la jornada. Estas entidades, reconocidas por su alta participación diaria, mantienen una audiencia constante gracias a la variedad de premios que ofrecen.

En el caso de la Lotería El Dorado, se reveló el número ganador de la edición del día, acompañado por la tradicional ‘La Quinta’.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 0623.

La Quinta: 3.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Horas más tarde, El Paisita dio a conocer la combinación ganadora de su sorteo, manteniendo la transparencia habitual en sus transmisiones oficiales.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña cerró la jornada con la publicación de su número favorecido y la serie correspondiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente.