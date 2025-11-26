Suscribirse

Loterías

Ganadores del 26 de noviembre: así quedaron los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías se transmiten todos los días a través de los canales oficiales de cada entidad.

Redacción Loterías
26 de noviembre de 2025, 4:49 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y loteriasdehoy.co

Los resultados de las principales loterías del país, correspondientes al sorteo de hoy, ya fueron anunciados por sus canales oficiales. Los apostadores estuvieron atentos a las cifras entregadas por El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres sorteos que nuevamente concentraron la atención en distintas regiones.

Como es habitual, cada lotería realizó su transmisión a través de las plataformas autorizadas, donde se confirmaron los números ganadores de la jornada. Estas entidades, reconocidas por su alta participación diaria, mantienen una audiencia constante gracias a la variedad de premios que ofrecen.

En el caso de la Lotería El Dorado, se reveló el número ganador de la edición del día, acompañado por la tradicional ‘La Quinta’.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 0623.
  • La Quinta: 3.
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MIÉRCOLES 26 de Noviembre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Horas más tarde, El Paisita dio a conocer la combinación ganadora de su sorteo, manteniendo la transparencia habitual en sus transmisiones oficiales.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Finalmente, La Caribeña cerró la jornada con la publicación de su número favorecido y la serie correspondiente.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente.

Cabe recordar que los premios deben reclamar­se siguiendo los procedimientos establecidos por cada entidad.

