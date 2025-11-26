¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 26 de noviembre

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 26 de noviembre, se realizó el sorteo número 6159 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 6773, acompañado por la balota “La Quinta” número 0.

Resultados del sorteo 6159 La Antioqueñita Día

Número ganador: 6773

Quinta balota: 0

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6160 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 9947 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 1034 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 9623 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 1198 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 9392 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 1140 – Quinta balota: 3