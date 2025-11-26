Suscribirse

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del miércoles 26 de noviembre

Descubra si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de noviembre de 2025, 4:03 p. m.
Resultado lotería La Antioqueñita del domingo 31 de agosto de 2025
Los resultados de la lotería La Antioqueñita. | Foto: Montaje SEMANA | Getty images - La Antioqueñita

En Colombia, La Antioqueñita se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos y con mayor tradición. Este sorteo, que se lleva a cabo todos los días en el departamento de Antioquia, sigue captando la atención de miles de jugadores que confían en su suerte para llevarse grandes premios.

Este popular juego ofrece dos oportunidades diarias para participar: una en la mañana y otra en la tarde, lo que permite a los apostadores duplicar sus posibilidades de ganar.

Durante la jornada de este miércoles, 26 de noviembre, se realizó el sorteo número 6159 de La Antioqueñita Día, también conocida como La Antioqueñita 1. En esta ocasión, el número ganador fue el 6773, acompañado por la balota “La Quinta” número 0.

Contexto: Resultados de la Lotería Cruz Roja del martes 25 de noviembre de 2025

Resultados del sorteo 6159 La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 6773
  • Quinta balota: 0
La Antioqueñita 1 - 26 de noviembre de 2025 - 10:00 AM [La Red Gana]

Por su parte, la versión vespertina del sorteo se celebra también este miércoles a las 4:00 p. m., y puede verse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los resultados se publican de inmediato para consulta de los jugadores.

Resultado del sorteo 6160 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
Antioqueñita 2 - 26 de noviembre de 2025 - 4:00 PM [La Red Gana]
Contexto: Super Astro Luna HOY | Vea el resultado del último sorteo para este martes, 25 de noviembre de 2025

A continuación, puede consultar los números ganadores de los tres sorteos anteriores tanto en la edición Día como en la Tarde:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 9947 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 1034 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 9623 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 25 de noviembre de 2025: 1198 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 24 de noviembre de 2025: 9392 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 23 de noviembre de 2025: 1140 – Quinta balota: 3

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará este jueves, 27 de noviembre, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es costumbre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Imposición de vestimenta? Estados Unidos advierte sobre uso de pijamas y otras prendas en los aeropuertos del país

2. Gustavo Petro se desmarca de Carlos Caicedo y saca a relucir el distanciamiento entre ambos líderes de izquierda

3. Ordenan captura contra las cabecillas de la “lipolisis láser con transferencia glútea”, señaladas de cirugías estéticas de garaje

4. Estalla la división en la izquierda de cara a 2026: ¿Gustavo Petro, Daniel Quintero y Carlos Caicedo se distancian?

5. Mundial United 2026 | ¿Cuándo juega Bolivia el repechaje y contra quién para saber si clasifica o no por Conmebol y Suramérica?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.