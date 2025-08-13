Suscribirse

Lotería El Sinuano Día y Noche: resultados del miércoles 13 de agosto de 2025

Estos son los números ganadores del premio mayor de la lotería El Sinuano, que juega todos los días.

Redacción Loterías
13 de agosto de 2025, 8:09 p. m.
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche
Lotería El Sinuano Día y El Sinuano Noche | Foto: Tomada de Twitter: @SinuenoEl

Este miércoles, 13 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la lotería El Sinuano Día y Noche. El número ganador para el premio mayor de $ 1.500 millones en el sorteo 13.005 del día fue el 4258.

Contexto: Lotería El Dorado Mañana y Tarde: resultados del 13 de agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.005 de la lotería El Sinuano Día

  • Número ganador de cuatro cifras: 4258
  • Número ganador de cinco cifras: 4258-3
Resultado EL SINUANO DIA Miercoles 13 de Agosto de 2025

Resultados del sorteo 13.006 de la lotería El Sinuano Noche

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Día

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2234
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 9049
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 6342
Contexto: Números de la suerte de Walter Mercado para el martes, 12 de agosto; podría ganar la lotería

Números ganadores de los últimos sorteos de la lotería El Sinuano Noche

  • Sorteo del 12 de agosto de 2025: 2797
  • Sorteo del 11 de agosto de 2025: 2744
  • Sorteo del 10 de agosto de 2025: 9135

El próximo sorteo de El Sinuano se jugará este 14 de agosto de 2025 a las 2:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web de la lotería El Sinuano.

