Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para el martes, 12 de agosto; podría ganar la lotería
Estos pronósticos representan una oportunidad para detenerse, escuchar la voz de las estrellas y encontrar un impulso renovador.
El martes 12 de agosto se perfila como una fecha cargada de energía y oportunidades, ideal para quienes buscan dar un giro a su vida, iniciar nuevos proyectos o, incluso, tentar a la suerte en grande. Los mensajes astrológicos de esta jornada llegan de la mano del legado de Walter Mercado, recordado maestro de la astrología, cuyo estilo y sabiduría siguen vigentes gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
Cada signo del zodiaco recibe una guía especial para aprovechar al máximo el día, con consejos claros que invitan a la acción, la reflexión y el crecimiento personal.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La creatividad estará en su punto más alto. Es momento de dejar atrás miedos y explorar proyectos innovadores, tanto en el ámbito profesional como académico. El hogar será epicentro de cambios positivos.
Números de suerte: 14, 31, 2.
Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
La economía recibe un impulso inesperado y favorable. Es el momento de reclamar lo que corresponde y expresar necesidades con confianza.
Números de suerte: 1, 45, 30.
Géminis (22 de mayo – 20 de junio)
Evitar exageraciones será clave para mantener la armonía. Medir las palabras impedirá malentendidos con personas poco cercanas.
Números de suerte: 18, 5, 13.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La energía espiritual protege y da serenidad. Se recomienda simplificar las tareas y disfrutar de momentos de calma y buena compañía.
Números de suerte: 40, 17, 8.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
En el trabajo, atención a posibles complicaciones. Lo mejor será centrarse en actividades hogareñas y escuchar con apertura los consejos de la pareja.
Números de suerte: 33, 1, 4.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Es tiempo de avanzar hacia los objetivos sin importar críticas. La fortaleza espiritual será una aliada para orientar y aconsejar a otros.
Números de suerte: 5, 41, 29.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Se recupera el control personal y se alejan las influencias negativas. Momento ideal para cerrar proyectos pendientes. Números de suerte: 11, 28, 7.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Priorizar tareas y atender responsabilidades será fundamental. Los asuntos legales deben aclararse sin demora. Números de suerte: 1, 11, 32.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Liberarse de cargas emocionales innecesarias traerá paz. Es recomendable rodearse de personas positivas e inteligentes.
Números de suerte: 41, 2, 19.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
El tiempo debe invertirse con prudencia. Se aconseja cuidar la salud y moderar el ritmo de vida.
Números de suerte: 15, 50, 6.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
La iniciativa y la osadía abrirán oportunidades de negocio únicas. El trabajo se mezclará con momentos de disfrute.
Números de suerte: 22, 15, 42.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Las finanzas están bajo control y el esfuerzo rendirá frutos. Es momento de exigir lo que justamente se ha ganado.
Números de suerte: 16, 20, 3.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.