Loterías

Lotería Super Astro Sol el lunes 15 de diciembre: aquí están los resultados del último sorteo

Desde Colombia, los jugadores pueden apostar de lunes a sábado.

Redacción Loterías
15 de diciembre de 2025, 9:21 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol | Foto: Tomada de redes sociales

Este lunes, 15 de diciembre del 2025, a las 4 de la tarde, jugó el sorteo 5310 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 3034
  • Los últimos tres dígitos: 034
  • Los últimos dos dígitos: 34
  • Y el signo zodiacal ganador es: Virgo
Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien adivine la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo, se llevará el total apostado multiplicado por mil. Quien acierte a las últimas dos cifras, más el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

