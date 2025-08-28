Lotería Super Astro Sol jueves 28 de agosto: consulte si es el afortunado ganador del último sorteo

Este jueves se jugó el sorteo 5221 de la lotería Astro Sol donde el ganador podrá llevarse más de mil veces lo apostado en caso de que acierte a la cifra completa de las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

De esta manera, para la jornada del jueves los números ganadores son: 2825

Las últimas tres cifras: 825

Las últimas dos cifras: 25

Y el signo zodiacal ganador: Virgo

Este es uno de los juegos de azar más populares del territorio colombiano, donde cada día miles de personas apuestan a sus números favoritos para probar suerte y esperan que figuren en las balotas que se juegan de manera aleatoria.

Para poder participar, el jugador debe adquirir un tiquete por el cual puede apostar mínimo 500 pesos y máximo 10.000 pesos colombianos.

Posteriormente, debe elegir cuatro números del 0 al 9, para crear una cifra de cuatro números, la que acompañara con la elección de su signo zodiacal favorito, con el fin de aumentar las posibilidades de llevarse el premio mayor.

La persona que acierte los cuatro número, más el signo, podrá reclamar el monto del premio, el cual se establece al multiplicar por 42 mil el total apostado.