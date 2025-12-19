Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de diciembre de 2025, 3:16 a. m.
Miloto 19 de diciembre.
Miloto 19 de diciembre. Foto: Montaje Semana

Este viernes, 19 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 453.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Cayó Miloto en Cúcuta: un afortunado ganador obtuvo 800 millones de pesos

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 250 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 19 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 453 fueron:

Loterías

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

¿Ya verificó si es el nuevo millonario?: Resultado de Super Astro Sol el viernes 19 de diciembre

Loterías

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

Loterías

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Loterías

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Loterías

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

Loterías

Colombia amaneció con un nuevo millonario que se quedó con el premio mayor de MiLoto: esta fue la jugosa cifra y números ganadores

  • 10 - 20- 15 - 27- 22
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 452 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Mas de Loterías

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

Miloto 23 de septiembre

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

Lotería Astro Sol

¿Ya verificó si es el nuevo millonario?: Resultado de Super Astro Sol el viernes 19 de diciembre

Los datos del Baloto reflejaron repeticiones muy por encima del promedio.

Baloto enseñó los números qué más cayeron en sus sorteos este 2025: uno se repitió más de 50 veces

Resultados Sinuano Día y Noche

Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores de hoy viernes, 19 de diciembre

Resultado de la lotería Chontico del miércoles 10 de septiembre de 2025.

¿Es uno de los ganadores? Resultados de la Lotería Chontico del viernes 19 de diciembre de 2025

La Antioqueñita Día y Tarde

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este viernes, 19 de diciembre de 2025

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 29 de octubre.

¿Ganó este viernes? Revise los números de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de diciembre

Super Astro Luna: así quedaron los resultados del domingo 31 de agosto de 2025.

Super Astro Luna: resultados oficiales del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío juega cada jueves.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

Noticias Destacadas