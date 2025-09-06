Loterías
Números ganadores de la Lotería de Santander del viernes 5 de septiembre del 2025
Le contamos los números ganadores de la Lotería de Santander, que tiene desarrollo todos los viernes en la noche.
A partir de las 11:00 p.m. de este viernes, 5 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 6771 de la Lotería de Santander. El número ganador, para el premio mayor, fue el 1984 con la serie 065.
Repase la transmisión que dejó el número ganador
Número ganador: 1984
Serie: 065
Esta fue la transmisión oficial del sorteo 6771 de la Lotería de Santander:
Estos fueron los últimos números que ganaron en la Lotería de Santander:
- Número 3473 de la serie 261: 29 de agosto de 2025
- Número 6769 de la serie 363: 22 de agosto de 2025
- Número 5667 de la serie 152: 15 de agosto de 2025
Plan de premios oficial de la Lotería de Santander:
- Para 1 seco: 250 millones de pesos
- Para 5 secos: 100 millones de pesos
- Para 15 secos: 50 millones de pesos
- Para 20 secos: 20 millones de pesos
- Para 30 secos: 10 millones de pesos
- Para 40 secos: 5 millones de pesos
Si quiere seguir el próximo sorteo de la Lotería de Santander, podrá hacerlo el viernes 12 de septiembre a partir de las 11:00 p.m. Será en los canales oficiales, y en SEMANA también podrá enterarse.