Números ganadores de la Lotería de Santander del viernes 5 de septiembre del 2025

Le contamos los números ganadores de la Lotería de Santander, que tiene desarrollo todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
6 de septiembre de 2025, 11:01 a. m.
Lotería de Santander - 5 de septiembre.
Lotería de Santander - 5 de septiembre. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: Lotería de Santander

A partir de las 11:00 p.m. de este viernes, 5 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 6771 de la Lotería de Santander. El número ganador, para el premio mayor, fue el 1984 con la serie 065.

Repase la transmisión que dejó el número ganador

Número ganador: 1984

Serie: 065

Esta fue la transmisión oficial del sorteo 6771 de la Lotería de Santander:

YouTube video player

Estos fueron los últimos números que ganaron en la Lotería de Santander:

Plan de premios oficial de la Lotería de Santander:

  • Para 1 seco: 250 millones de pesos
  • Para 5 secos: 100 millones de pesos
  • Para 15 secos: 50 millones de pesos
  • Para 20 secos: 20 millones de pesos
  • Para 30 secos: 10 millones de pesos
  • Para 40 secos: 5 millones de pesos
Contexto: ¿Jugó la lotería Astro Sol? Consulte los números ganadores del sorteo del viernes 5 de septiembre

Si quiere seguir el próximo sorteo de la Lotería de Santander, podrá hacerlo el viernes 12 de septiembre a partir de las 11:00 p.m. Será en los canales oficiales, y en SEMANA también podrá enterarse.

