Suscribirse

Loterías

¿Jugó la lotería Astro Sol? Consulte los números ganadores del sorteo del viernes 5 de septiembre

Este sorteo se juega de lunes a sábado a las 4:00 p.m. en Colombia.

Redacción Loterías
5 de septiembre de 2025, 9:08 p. m.
Sorteo de la lotería Super Astro Sol
Sorteo de la lotería Super Astro Sol. | Foto: Captura video SUPERastro

Este viernes 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó el sorteo número 5228 de la lotería Astro Sol, una de las favoritas de los colombianos. En esta, los jugadores prueban su suerte para llevarse millones de pesos en caso de adivinar la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Contexto: Astro Sol jueves 4 de septiembre: consulte los ganadores del último sorteo del día

Así las cosas, para esta jornada el número ganador es: 0 6 4 5

Los últimos tres dígitos: 6 4 5

Los últimos dos dígitos: 4 5

Y el signo zodiacal ganador es: Géminis

YouTube video player

Para jugar en esta popular lotería, los participantes deben adquirir un tiquete por el cual apuestan el monto que deseen, desde 500 pesos, hasta 10.000 pesos, máximo, para luego elegir cuatro número, entre el 0 y el 9, que formará una cifra de cuatro dígitos.

Posteriormente, se selecciona un signo zodiacal para aumentar las posibilidades de ganar.

El premio mayor corresponde al total apostado multiplicado por 42.000, que podrá reclamar la persona que acierte a los cuatro números, más el signo zodiacal.

En esta lotería también se permiten otros ganadores: aquel que acierte los últimos tres números, más el signo, podrá reclamar el premio que corresponde al total apostado multiplicado por mil. En caso de acertar a los últimos dos dígitos de la cifra, y al signo, la persona ganará lo apostado multiplicado por 100.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trump amenaza a la Unión Europea por haber impuesto una multa a la empresa Google: “El contribuyente estadounidense no lo tolerará”

2. La inesperada promesa de Yeison Jiménez a Dayro Moreno, jugador de la Selección, si hacía gol en el partido contra Bolivia

3. Tome una vía alterna: esta es la importante carretera de Texas que cerrará por unos días

4. Estos son los dos pilotos venezolanos acusados de sobrevolar buques de EE. UU.

5. “Chao”: Federico Gutiérrez reiteró que sí viajará a Washington y se despidió de Petro a pesar de la fuerte advertencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.