¿Jugó la lotería Astro Sol? Consulte los números ganadores del sorteo del viernes 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó el sorteo número 5228 de la lotería Astro Sol, una de las favoritas de los colombianos. En esta, los jugadores prueban su suerte para llevarse millones de pesos en caso de adivinar la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Así las cosas, para esta jornada el número ganador es: 0 6 4 5

Los últimos tres dígitos: 6 4 5

Los últimos dos dígitos: 4 5

Y el signo zodiacal ganador es: Géminis

Para jugar en esta popular lotería, los participantes deben adquirir un tiquete por el cual apuestan el monto que deseen, desde 500 pesos, hasta 10.000 pesos, máximo, para luego elegir cuatro número, entre el 0 y el 9, que formará una cifra de cuatro dígitos.

Posteriormente, se selecciona un signo zodiacal para aumentar las posibilidades de ganar.

El premio mayor corresponde al total apostado multiplicado por 42.000, que podrá reclamar la persona que acierte a los cuatro números, más el signo zodiacal.