Astro Sol jueves 4 de septiembre: consulte los ganadores del último sorteo del día

Esta lotería se juega en Colombia de lunes a sábado.

Redacción Loterías
4 de septiembre de 2025, 9:18 p. m.
Lotería Astro Sol
Lotería Astro Sol. | Foto: Tomada de redes sociales

Este jueves 4 de septiembre, a las 4 de la tarde, jugó el sorteo número 5227 de la lotería Astro Sol, una de las favoritas de los colombianos. En esta, los jugadores prueban su suerte para llevarse millones de pesos en caso de adivinar la cifra que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Contexto: Lotería Astro Sol: consulte si es el afortunado ganador del sorteo del miércoles 3 de septiembre

Así las cosas, para esta jornada el número ganador es 5715

Los últimos tres dígitos: 715

Los últimos dos dígitos: 15

Y el signo zodiacal ganador es: Cáncer

Para jugar en esta popular lotería, los participantes deben adquirir un tiquete por el cual apuestan el monto que deseen, desde 500 pesos, hasta 10.000 pesos, máximo, para luego elegir cuatro número, entre el 0 y el 9, que formará una cifra de cuatro dígitos.

Posteriormente, se selecciona un signo zodiacal para aumentar las posibilidades de ganar.

El premio mayor corresponde al total apostado multiplicado por 42.000, que podrá reclamar la persona que acierte a los cuatro números, más el signo zodiacal.

En esta lotería también se permiten otros ganadores: aquel que acierte los últimos tres números, más el signo, podrá reclamar el premio que corresponde al total apostado multiplicado por mil. En caso de acertar a los últimos dos dígitos de la cifra, y al signo, la persona ganará lo apostado multiplicado por 100.

Noticias Destacadas

