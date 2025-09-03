Lotería Astro Sol: consulte si es el afortunado ganador del sorteo del miércoles 3 de septiembre

Este miércoles, 3 de septiembre, jugó el sorteo número 5226 de la lotería Astro Sol, en el que los jugadores se pueden llevar millones de pesos en caso de acertar a los números que aparecen en las balotas jugadas, junto con el signo zodiacal correspondiente.

Para esta jornada los números ganadores son: 3249

Las últimas tres cifras: 249

Las últimas dos cifras: 49

Y el signo zodiacal ganador es: Tauro

Este es uno de los juegos de suerte más populares del territorio colombiano. Para poder participar, las personas deben adquirir un tiquete en el que apuestan el monto deseado, desde 500 hasta 10.000 pesos. Posteriormente, eligen cuatro números entre el 0 y el 9 para completar una cifra de cuatro dígitos, que acompañarán con la selección de su signo zodiacal favorito.

Para ganar el premio mayor, el jugador debe acertar a los cuatro números, junto con el signo. El premio será el total apostado multiplicado por 42.000.

Así mismo, esta lotería permite otros ganadores. En caso de que alguien acierte a las últimas tres cifras, más el signo, el total apostado se multiplicará por mil, y ese será el premio que el afortunado podrá reclamar.