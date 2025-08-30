Suscribirse

Lotería de Santander | Números ganadores del último sorteo del viernes 29 de agosto

Conozca la combinación ganadora para el premio mayor de la Lotería de Santander.

Redacción Loterías
30 de agosto de 2025, 11:37 a. m.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025.
Lotería de Santander - 29 de agosto de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / pequeña: Lotería de Santander.

El número ganador para el premio mayor del sorteo 6770 de la Lotería de Santander, este viernes 29 de agosto, fue el 3473 con la serie 261.

Transmisión Lotería de Santander | viernes 29 de agosto de 2025

A continuación la transmisión oficial de la Lotería de Santander con el número ganador: 3473 de la serie 261; además de los secos:

Contexto: ¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de la Lotería El Paisita del 29 de agosto

Repase el plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 250 millones de pesos: 1 seco
  • 100 millones de pesos: 5 secos
  • 50 millones de pesos: 15 secos
  • 20 millones de pesos: 20 secos
  • 10 millones de pesos: 30 secos
  • 5 millones de pesos: 40 secos

Últimas combinaciones ganadoras de la Lotería de Santander:

  • 22 de agosto de 2025: Número 6769 de la serie 363
  • 15 de agosto de 2025: Número 5667  de la serie 152
  • 8 de agosto de 2025: Número 8319 de la serie 316.

Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería de Santander será el viernes 5 de septiembre, a partir de las 11:00 p.m., y tendrá transmisión por medio de los canales oficiales de la entidad.

