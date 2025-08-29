¿La suerte estuvo de su lado? Estos son los números ganadores de la Lotería El Paisita del 29 de agosto

Si es de los que no suelta el chance porque piensa que algún día la buena fortuna va a tocar a su puerta, esto es lo que ha pasado en los sorteos de la Lotería El Paisita de este viernes 29 de agosto.

En el sorteo 14.422 del Paisita Día, el número ganador del premio mayor fue el 3021, con la quinta balota 1.

Resultados del sorteo 14.422 de la lotería El Paisita Día

Tres primeras: 302

Tres últimas: 021

Cifra ganadora: 3021

Quinta balota: 1

Recuerde que la quinta balota le da más oportunidad de ganar.

Resultados del sorteo 14.423 de la lotería El Paisita Noche

La Paisita Noche le da más oportunidades de jugar y ganar, por lo que usted no se puede perder la transmisión en vivo del sorteo a las 6:00 p.m.

Tres primeras: pendiente

Tres últimas: pendiente

Cifra ganadora: pendiente

Planes ganadores de la Lotería El Paisita

Si hoy no se llevó el número ganador, no se preocupe, porque el plan de premios tiene chance para todos.

Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.

le dan 5 pesos por cada peso apostado. Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.

le dan 50 pesos por cada peso apostado. Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.

le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado. Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.

El próximo sorteo se llevará a cabo este sábado 30 de agosto. Puede seguir la transmisión en vivo o consultar los resultados en la página oficial de las loterías de hoy en Colombia.

Recuerde que si fue uno de los afortunados ganadores debe dirigirse a un punto autorizado para reclamar su premio. Todo está regulado por Coljuegos, así que juegue La Paisita en los puntos oficiales autorizados.