Este es el resultado de la Lotería de Santander: viernes 22 de agosto de 2025

Descubra si fue el ganador del premio mayor de la lotería, que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 11:18 a. m.
Los sorteos se conocen cada viernes.
Lotería de Santander. | Foto: Lotería de Santander

El día viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 5032 de la Lotería de Santander, y el número ganador para el premio mayor de $6.000 millones fue el 6769 de la serie 363.

Resultados del sorteo 5032 de la Lotería de Santander

Premio mayor de 6.000 millones de pesos.

  • Número 6769 de la serie 363.

Esta es la transmisión oficial compartida por la Lotería de Santander con los resultados del sorteo en su transmisión oficial:

YouTube video player

Números ganadores de los últimos tres sorteos de la Lotería de Santander

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: Número 5667  de la serie 152.
  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: Número 8319 de la serie 316.
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: Número 8579  de la serie 318.

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 seco de 250 millones de pesos.
  • 5 secos de 100 millones de pesos cada uno.
  • 15 secos de 50 millones de pesos cada uno.
  • 20 secos de 20 millones de pesos cada uno.
  • 30 secos de 10 millones de pesos.
  • 40 secos de 5 millones de pesos.
Contexto: Lotería El Paisita Día y Noche del 22 de agosto de 2025: conozca los resultados

La Lotería de Santander es un juego de azar popular que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quiere probar suerte, no dude en jugarla.

