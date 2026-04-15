Resultado ganador del PowerBall: sorteo del miércoles 15 de abril de 2026

Este miércoles 15 de abril de 2026 se realizó el sorteo más reciente de Powerball, la lotería estadounidense con mayor seguimiento en todo el país. Los jugadores de diferentes estados esperaban conocer los números ganadores que podrían cambiar sus vidas.

Estos son los números que definieron el sorteo

Los números ganadores del sorteo fueron los siguientes:

Número: 21- 13- 27- 43 -45

Powerball : 26

Power Play: 5x

Los participantes deben seleccionar cinco cifras del 1 al 69 correspondientes a las bolas blancas y un número adicional del 1 al 26 para la bola roja, conocida como Powerball.

Cómo se gana el bote

El bote principal se obtiene al acertar las cinco bolas blancas en cualquier orden más la Powerball roja; sin embargo, hay otras ocho formas de ganar premios menores, lo que permite que varios jugadores obtengan ganancias, aunque no consigan el premio mayor.

Crecimiento del premio y opciones de cobro

El bote de Powerball continúa creciendo hasta que un jugador lo gana. Los afortunados ganadores tienen dos opciones para recibir su premio: anualidad, con 30 pagos escalonados durante 29 años, o pago único.

Ambas modalidades de pago están exentas de impuestos federales y jurisdiccionales, según las reglas oficiales del sorteo.