Resultados Chontico Día y Noche: descubra si fue el afortunado ganador este sábado, 20 de septiembre

A la 1:00 p.m. de este sábado, 20 de septiembre, se llevó a cabo un sorteo más de Chontico Día. El número ganador fue el 1936 con ‘la quinta’ 2. Se trata de una de las rifas que más despierta expectativa, todos los días, en Colombia.

Transmisión del sorteo Chontico Día 20 de septiembre

Esta es la transmisión del sorteo que dejó al ganador del primer sorteo de Chontico, este sábado, 20 de septiembre. A falta de que juegue en la noche, mismo que también se llevará la atención de todos.

Premio mayor: 1936 - 2

Tres últimos: 936

Dos últimos: 36

Cifra completa: 1936

Último número: 2

Transmisión del sorteo Chontico noche 20 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Último número: pendiente

Esquema de premiación Chontico

4.500 veces lo apostado: 4 cifras

400 veces lo apostado: 3 cifras

50 veces lo apostado: 2 cifras

5 veces lo apostado: 1 cifra

Últimos tres ganadores en Chontico Día

19 de septiembre de 2025: 0652 - 8

18 de septiembre de 2025: 3913 - 3

17 de septiembre de 2025: 4170 - 0

Últimos tres ganadores en Chontico Noche

19 de septiembre de 2025: 0795 - 3

18 de septiembre de 2025: 7891 - 2

17 de septiembre de 2025: 0838 - 6