Loterías
Resultados Chontico Día y Noche: descubra si fue el afortunado ganador este sábado, 20 de septiembre
Le contamos la combinación ganadora que dejó un afortunado con el premio mayor del Chontico.
A la 1:00 p.m. de este sábado, 20 de septiembre, se llevó a cabo un sorteo más de Chontico Día. El número ganador fue el 1936 con ‘la quinta’ 2. Se trata de una de las rifas que más despierta expectativa, todos los días, en Colombia.
Transmisión del sorteo Chontico Día 20 de septiembre
Esta es la transmisión del sorteo que dejó al ganador del primer sorteo de Chontico, este sábado, 20 de septiembre. A falta de que juegue en la noche, mismo que también se llevará la atención de todos.
Premio mayor: 1936 - 2
- Tres últimos: 936
- Dos últimos: 36
- Cifra completa: 1936
- Último número: 2
Transmisión del sorteo Chontico noche 20 de septiembre
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Último número: pendiente
Esquema de premiación Chontico
- 4.500 veces lo apostado: 4 cifras
- 400 veces lo apostado: 3 cifras
- 50 veces lo apostado: 2 cifras
- 5 veces lo apostado: 1 cifra
Últimos tres ganadores en Chontico Día
- 19 de septiembre de 2025: 0652 - 8
- 18 de septiembre de 2025: 3913 - 3
- 17 de septiembre de 2025: 4170 - 0
Últimos tres ganadores en Chontico Noche
- 19 de septiembre de 2025: 0795 - 3
- 18 de septiembre de 2025: 7891 - 2
- 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6
Este domingo, a partir de la 1:00 p.m. usted podrá seguir en vivo un nuevo sorteo de Chontico Día.