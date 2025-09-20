Suscribirse

Resultados Chontico Día y Noche: descubra si fue el afortunado ganador este sábado, 20 de septiembre

Le contamos la combinación ganadora que dejó un afortunado con el premio mayor del Chontico.

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2025, 6:06 p. m.
Chontico Día y Noche, este sábado 20 de septiembre.
Chontico Día y Noche de este sábado, 20 de septiembre | Foto: Getty Images / Chontico.

A la 1:00 p.m. de este sábado, 20 de septiembre, se llevó a cabo un sorteo más de Chontico Día. El número ganador fue el 1936 con ‘la quinta’ 2. Se trata de una de las rifas que más despierta expectativa, todos los días, en Colombia.

Transmisión del sorteo Chontico Día 20 de septiembre

Esta es la transmisión del sorteo que dejó al ganador del primer sorteo de Chontico, este sábado, 20 de septiembre. A falta de que juegue en la noche, mismo que también se llevará la atención de todos.

YouTube video player

Premio mayor: 1936 - 2

  • Tres últimos: 936
  • Dos últimos: 36
  • Cifra completa: 1936
  • Último número: 2

Transmisión del sorteo Chontico noche 20 de septiembre

YouTube video player

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Último número: pendiente

Esquema de premiación Chontico

  • 4.500 veces lo apostado: 4 cifras
  • 400 veces lo apostado: 3 cifras
  • 50 veces lo apostado: 2 cifras
  • 5 veces lo apostado: 1 cifra
Contexto: Número afortunado de la Lotería de Medellín que se llevó $16.000 millones: sorteo 4801, viernes 19 de septiembre

Últimos tres ganadores en Chontico Día

Últimos tres ganadores en Chontico Noche

  • 19 de septiembre de 2025: 0795 - 3
  • 18 de septiembre de 2025: 7891 - 2
  • 17 de septiembre de 2025: 0838 - 6

Este domingo, a partir de la 1:00 p.m. usted podrá seguir en vivo un nuevo sorteo de Chontico Día.

