Número afortunado de la Lotería de Medellín que se llevó $16.000 millones: sorteo 4801, viernes 19 de septiembre

La Lotería de Medellín realizó su sorteo 4801, con un plan de premios encabezado por $16.000 millones.

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2025, 11:09 a. m.
Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.
Con la emoción característica de cada viernes, la Lotería de Medellín cumplió con su sorteo número 4801. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

El sorteo número 4801 de la Lotería de Medellín, realizado este viernes a las 11:00 p.m., entregó su premio mayor de $16.000 millones de pesos a un número afortunado. La jornada, que hace parte de la tradición semanal de la entidad, volvió a captar la atención de jugadores en todo el país.

Número ganador del premio mayor, viernes 19 de septiembre 2025

  • Número: 5321
  • Serie: 103
Resultado LOTERIA DE MEDELLIN Viernes 19 de Septiembre de 2025

El plan de premios de la jornada

Además del premio mayor, el plan de premios incluyó atractivas sumas en diferentes categorías. Entre ellas:

  • Dos secos de $1.000 millones
  • Dos secos de $700 millones
  • Dos de $500 millones
  • 6 secos de $100 millones
  • 7 de $50 millones
  • 10 premios de $20 millones
  • 15 de $10 millones

Lo que amplió las posibilidades de ganadores en todo el territorio nacional.

Proceso de reclamación y seguridad en el pago

La Lotería de Medellín recordó a los participantes los protocolos de pago. Los premios iguales o superiores a $5 millones deben gestionarse a través de la línea de atención 018000941160, mientras que los montos menores pueden reclamarse directamente en la sede de la entidad en Medellín o en agencias autorizadas.

Lotería de Medellín: lo que pocos saben sobre su historia, sorteos y transmisión en vivo.
La tradición de los viernes se mantuvo con el sorteo ordinario de la Lotería de Medellín, que ofreció múltiples oportunidades. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Lotería de Medellin)

El ganador debe presentar el billete físico o electrónico junto con su documento de identidad y una certificación bancaria. Por seguridad, el desembolso se realiza mediante consignación y no en efectivo. La entidad reiteró que cuenta con un protocolo especial para garantizar la confidencialidad de los afortunados, preservando su identidad con absoluta discreción.

