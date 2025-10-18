Suscribirse

Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde hoy sábado, 18 de octubre: verifique si es uno los ganadores

Este sábado se jugó el sorteo número 6081 de la Lotería Antioqueñita.

Redacción Loterías
18 de octubre de 2025, 5:19 p. m.
Resultado Antioqueñita en sus dos ediciones
Resultado Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de octubre de 2025 | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia es la Lotería Antioqueñita, un sorteo que se juega todos los días en dos ediciones: la mañana y tarde.

Para este sábado, 18 de octubre 2025, se jugó el sorteo número 6081 de la Antioqueñita Día, dando como resultado la combinación ganadora número 4238, acompañada de la balota denominada como “La Quinta” número 6.

Con este resultado, la Antioqueñita vuelve a brindar a los apostadores la oportunidad de participar en sus habituales ediciones diarias y convertirse en uno de los afortunados ganadores.

Resultados del sorteo 6081 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 4238.
  • Quinta balota: 6.

La edición de la tarde se llevará a cabo a las 4:00 p. m. y podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores pueden conocer los resultados en tiempo real.

Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Sabado 18 de Octubre de 2025

Resultado sorteo 6081 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador:
  • Quinta balota:

Recuerde que es importante disfrutar de las loterías como una forma de entretenimiento responsable y moderada, ya que jugar sin control puede causar adicción.

Si se perdió los resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Antioqueñita, a continuación podrá encontrar los números ganadores:

Antioqueñita Día

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 4577 – Quinta balota: 1

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 9355– Quinta balota: 0

Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6600 – Quinta balota: 4

Antioqueñita Tarde

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 8137 – Quinta balota: 9

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 0587 – Quinta balota: 6

Sorteo del 15 de octubre de 2025: 0556 – Quinta balota: 0

Para participar, los interesados deben seleccionar cuatro números entre el 0 y el 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y, con ello, la posibilidad de acceder a premios más elevados.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día está programado para el domingo 12 de octubre a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como ya es costumbre.

