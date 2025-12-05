Loterías
Resultados del sorteo Super Astro Luna del viernes 5 de diciembre de 2025
La lotería jugó a las 10:50 p. m.
En la noche del viernes 5 de diciembre de 2025, se realizó el sorteo número 7960 de la lotería Super Astro Luna, que ofreció un premio extraordinario equivalente a 42.000 veces la apuesta. El número ganador fue 4138 y el signo fue Geminis.
Durante la transmisión oficial, que se emite por Canal 1, se informó que el número ganador del premio mayor fue el 3266, acompañado del signo zodiacal Aries.
- Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 3266, con el signo Aries.
- Sorteo del 3 de diciembre de 2025: número 0798, con el signo Libra.
- Sorteo del 2 de diciembre de 2025: número 9351, con el signo Aries.
¿Cómo funciona el sistema de premios?
La lotería Super Astro Luna cuenta con un plan de premios escalonado según los aciertos obtenidos:
- 4 cifras + signo: 42.000 veces lo apostado.
- 3 cifras + signo: 1.000 veces lo apostado.
- 2 cifras + signo: 100 veces lo apostado.
Guía para jugar al Super Astro Luna
El Super Astro Luna permite multiplicar hasta 42.000 veces la apuesta inicial, únicamente si se aciertan las cuatro cifras junto con el signo zodiacal correspondiente. El proceso para jugar es muy sencillo:
- Elegir el número: El jugador selecciona un número de cuatro cifras, que puede ir desde 0000 hasta 9999.
- Seleccionar el signo: Cada número se asocia con uno de los 12 signos del zodiaco, que incluyen Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.