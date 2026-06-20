Resultados ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: números de hoy sábado, 20 de junio

Este sábado 20 de junio se realizaron nuevos sorteos de algunas de las loterías y chances más tradicionales de Colombia, entre ellas El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Como sucede cada día, miles de apostadores siguieron de cerca los resultados con la expectativa de verificar si los números elegidos resultaron premiados.

Descubra si le sonrió la suerte con los resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 20 de junio de 2026

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El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares del país, especialmente en regiones donde forma parte de una tradición arraigada. Cada jornada representa una nueva oportunidad para los participantes, que mantienen viva la ilusión de obtener alguno de los premios y cambiar su suerte con una combinación ganadora.

Un dinero que puede ser de gran ayuda para cumplir sueños, pagar deudas, ahorrar o darse gustos. A lo largo del día, miles de apostadores siguieron con expectativa los resultados de diversas loterías regionales, que mantuvieron su programación habitual de sorteos y entrega de premios.

Resultados de los sorteos de este sábado 20 de junio

El Dorado Mañana

Premio mayor: 5446.

La Quinta: 1.

El Dorado Tarde

Premio mayor: 8894.

La Quinta: 5.

El Paisita Día

Premio mayor: 0276.

La Quinta: 6.

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.