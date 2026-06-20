Números ganadores de las Loterías: Medellín, Santander y Risaralda, millones en juego este viernes 19 de junio de 2026

Miles de colombianos permanecen atentos este viernes 19 de junio de 2026 a los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, tres de los juegos de azar más tradicionales del país. Los sorteos se realizan habitualmente a las 11:00 de la noche y entregan premios mayores que en conjunto superan los 24.800 millones de pesos.

Resultados de la Lotería Chontico Día y Noche en el sorteo del viernes 19 de junio de 2026

Resultados de las loterías del 19 de junio de 2026

A continuación, los números y series ganadoras correspondientes al sorteo de este viernes:

Lotería de Medellín

Número: 3190

Serie: 283

Lotería de Santander

Número: 1354

Serie: 109

Lotería de Risaralda

Número: 4427

Serie: 134

Millonarios premios buscan nuevos ganadores

La expectativa es alta entre los apostadores debido a los importantes acumulados que ofrecen estas loterías. En esta oportunidad, la Lotería de Medellín ofrece un mayor de 16.000 millones de pesos.

Por su parte, la Lotería de Santander pone en juego un premio mayor de 6.500 millones de pesos, mientras que la Lotería de Risaralda entrega un acumulado principal de 2.333 millones de pesos.

Estas loterías realizan sus sorteos cada viernes en horario nocturno, salvo cuando coinciden con días festivos, situación en la que suelen trasladarse al siguiente día hábil.