En Colombia hay un nuevo ganador de El Sinuano Día, más exactamente del sorteo 13.091.

De acuerdo con el sorteo de este jueves, 25 de septiembre de 2025, el número ganador de El Sinuano Día fue el 6000.

Entre tanto, la quinta de El Sinuano Día fue el 6.

Resultados del sorteo 13.092 de la lotería El Sinuano Noche

Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)

Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)

Últimos sorteos de El Sinuano Día

24 de septiembre de 2025: 2972

23 de septiembre de 2025: 6499

22 de septiembre de 2025: 5844

21 de septiembre de 2025: 3005

20 de septiembre de 2025: 8582

19 de septiembre de 2025: 3138

18 de septiembre de 2025: 5696

17 de septiembre de 2025: 9742

16 de septiembre de 2025: 0909

15 de septiembre de 2025: 3451

14 de septiembre de 2025: 6217

13 de septiembre de 2025: 0729

12 de septiembre de 2025: 3797

11 de septiembre de 2025:2543

Últimos sorteos de El Sinuano Noche