Suscribirse

Loterías

Super Astro Luna HOY|Vea el resultado del último sorteo para este miércoles 24 de septiembre de 2025

Estos son los números y el signo que resultaron ganadores en el más reciente sorteo.

Redacción Loterías
25 de septiembre de 2025, 4:00 a. m.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo.
Estos son los cuatro dígitos y el signo que resultaron ganadores del reciente sorteo. | Foto: Super Astro Luna - Getty Images / Montaje: Semana

Alrededor del mundo, miles de personas suelen mostrar interés por los juegos de azar, loterías y chances, esto con el fin de aumentar sus patrimonios y tener un millonario ingreso de dinero de manera instantánea.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En la noche del miércoles, 24 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7888 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 5597, con el signo Capricornio.

Resultado SUPER ASTRO LUNA Miercoles 24 de Septiembre de 2025

Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 23 de septiembre de 2025: número 6766, con el signo Libra.
  • Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 1469, con el signo Virgo.
  • Sorteo del 21 de septiembre de 2025: número 6708, con el signo Acuario.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este jueves, 25 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Contexto: Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, martes 23 de septiembre

Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.

4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.

3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.

2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Reacción de Dayro Moreno tras eliminación de Once Caldas le da la vuelta a Sudamérica: fue claro

2. “Cobarde”: Alpha se fue en contra de Omega por controversial chaleco del ‘Desafío Siglo XXI’; lanzaron sablazo

3. Pilas, estos barrios de Bogotá tendrán cortes de luz este jueves 25 de septiembre

4. Tabla de posiciones en Liga BetPlay 2025-ll tras el América de Cali vs. Pasto: la mecha revive y el volcánico toca fondo

5. Prensa señala a Kevin Mier por recibir este gol desde antes de mitad de cancha: le dan con todo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Super Astro LunaColjuegosJuegos de azarLoterías de hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.