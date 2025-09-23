Loterías
Resultados del Super Astro Luna: números ganadores del sorteo de hoy, martes 23 de septiembre
Este es el resultado del más reciente sorteo. Se conocieron las balotas y el signo ganador.
Como cada noche, las persona que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.
Una de las dinámicas que cuentan un mayor números de participantes es Super Astro Luna, una lotería que da cuatro cifras y un signo para poder llevarse el premio mayor.
El martes, 23 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo 7887 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.
En la transmisión oficial que se presenta a través de la señal del Canal 1 se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 5677, con el signo Tauro.
Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: número 1469, con el signo Virgo.
- Sorteo del 21 de septiembre de 2025: número 6708, con el signo Acuario.
- Sorteo del 20 de septiembre de 2025: número 0644, con el signo Cáncer.
El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este miércoles, 24 de septiembre de 2025, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.
Esta lotería cuenta con un plan especial de juego, el cual divide los premios y las cantidades de dinero, teniendo en cuenta los distintos aciertos que logren obtener dentro del luego.
4 cifras + signo: Paga 42.000 veces lo apostado.
3 cifras + signo: Paga 1.000 veces lo apostado.
2 cifras + signo: Paga 100 veces lo apostado.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales autorizados.