Resultados del Dorado, Paisita y Caribeña: estos son los números ganadores de los sorteos día y noche de este 25 de septiembre

Colombia es un país donde muchas personas aprovechan los juegos de azar con la ilusión de obtener un premio millonario.

Redacción Loterías
25 de septiembre de 2025, 4:08 p. m.
Resultados de loterías Dorado, Paisita y Caribeña.
Colombia cuenta con una amplia oferta de loterías y chances que atraen a miles de apostadores que cada día sueñan con llevarse el premio mayor. Por eso, muchos no se limitan a participar en una sola opción, sino que deciden aprovechar la variedad disponible para aumentar sus probabilidades de ganar.

Entre las más reconocidas se destacan tres: Dorado, Paisita y Caribeña. Cada una realiza dos sorteos diarios, uno en el día y otro en la noche, lo que permite a los jugadores elegir en cuál participar o incluso intentar la suerte en ambos.

Aunque son muy populares, cada chance tiene sus particularidades, desde los horarios hasta el tipo de premios. El Dorado es el primero en jugarse, con sorteos a las 11:00 a.m. y a las 3:30 p.m.

Para este jueves, 25 de septiembre, ya se conocen los primeros resultados, que incluyen una cifra de cuatro dígitos y la modalidad de “La Quinta”, pensada para brindar más opciones de acierto.

Dorado Mañana

Premio mayor: 3707

La Quinta: 0

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La siguiente en orden de horario es el Paisita Día, que se lleva a cabo a la 1:00 p.m. y está autorizado por la Lotería de Medellín. Más allá de los premios millonarios, este chance se ha convertido en un referente cultural que celebra la identidad de la región.

Paisita Día

  • Premio mayor: 3753
  • La Quinta: 1
Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente
Finalmente, se encuentra La Caribeña, donde los apostadores deben elegir un número de cuatro dígitos entre 0000 y 9999. Es fundamental, como en todos los juegos de azar, adquirir los billetes en puntos autorizados para evitar fraudes y garantizar el cobro en caso de resultar ganador.

Caribeña Día

  • Premio mayor: 5938
  • La Quinta: 7
Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

