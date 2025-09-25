Suscribirse

Resultado de la Lotería de Manizales: número ganador del premio mayor, miércoles 24 de septiembre

La suerte volvió a girar en la Lotería de Manizales con el sorteo 4923 realizado este miércoles.

25 de septiembre de 2025, 11:38 a. m.
El 24 de septiembre se llevó a cabo el sorteo 4923 de la Lotería de Manizales con millonario resultado.
La Lotería de Manizales definió un nuevo ganador en su sorteo 4923, jugado este miércoles. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales realizó este miércoles 24 de septiembre de 2025 su sorteo número 4923, que entregó un premio mayor de 2.600 millones de pesos. El sorteo, como es habitual, se llevó a cabo a las 11:00 p.m., y definió el nuevo número ganador de la jornada.

Número ganador del premio mayor

El billete que se llevó el premio mayor correspondió a:

  • Número 8179
  • Serie: 144

Esta combinación fue la protagonista de la noche en el sorteo de la Lotería de Manizales. Con este resultado, un nuevo apostador puede convertirse en acreedor de la cifra millonaria que entrega esta lotería cada semana.

Resultado LOTERIA DE MANIZALES Miercoles 24 de Septiembre de 2025

Resultados anteriores de la Lotería de Manizales

La Lotería de Manizales solo juega los días miércoles, y en las últimas semanas ha dejado los siguientes números ganadores:

  • 17 de septiembre de 2025: número 8778 de la serie 324.
  • 10 de septiembre de 2025: número 1851 de la serie 139.
  • 3 de septiembre de 2025: número 3800 de la serie 053.

Estos antecedentes permiten a los seguidores de la lotería llevar un registro de los números favorecidos en los sorteos recientes.

El premio mayor de este sorteo es de $2.600 millones, además de una variada serie de premios secos.
El concurso 4923 de la Lotería de Manizales entregó su premio mayor este 24 de septiembre. | Foto: Lotería de Manizales/ Getty Images

Cómo reclamar el premio

El ganador del sorteo de este 24 de septiembre podrá reclamar su dinero presentando el billete original y su cédula de ciudadanía en cualquier agencia autorizada de la Lotería de Manizales en el país.

En caso de que el monto supere los 100 millones de pesos, el trámite debe hacerse directamente en la sede principal de la entidad, ubicada en el Administrativo Municipal CAM – Calle 19 No. 21-44, Manizales. Allí, se adelanta el proceso oficial para la entrega del premio mayor.

La Lotería de Manizales continúa consolidándose como una de las más tradicionales de Colombia, entregando millonarios premios cada semana a quienes ponen su confianza en la suerte.

