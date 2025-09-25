Loterías
Ya están los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: vea los números ganadores del jueves 25 de septiembre
Conozca cuáles fueron las combinaciones de la suerte en el más reciente sorteo de esta importante lotería de Antioquia.
Los juegos de azar tienen en las loterías a su mayor exponente a nivel mundial, ya que millones de personas participan diariamente confiando en que unos pocos números puedan cambiar su situación económica.
En Colombia, una de las más reconocidas es La Antioqueñita, la cual se juega de forma ininterrumpida todos los días en el departamento de Antioquia. Esta modalidad ofrece dos oportunidades diarias, pues cuenta con sorteo en la mañana y en la tarde.
El mecanismo consiste en elegir entre cuatro y cinco cifras que van del 0 al 9. Además, hace algunas semanas se agregó ‘La Quinta’, lo que da la posibilidad de que haya un número más que aumente la oportunidad de ganar mucho dinero.
Este jueves, 25 de septiembre, se celebró el sorteo número 6035 de esta tradicional lotería, cuya transmisión en vivo se realizó a través del canal de YouTube de La Red Gana. En esta oportunidad, el resultado arrojó como ganadora la cifra 2462, acompañado por la quinta balota con el número 8.
Resultados del sorteo 6035 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 2462
- Quinta balota: 8
Por su parte, el sorteo de la Antioqueñita Tarde se llevará a cabo a las 4:00 p. m. de este mismo jueves, por lo que todavía falta esperar para conocer el resultado.
Resultados del sorteo 6036 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: pendiente
- Quinta balota: pendiente
Por otra parte, estos han sido los resultados más recientes de la lotería en sus dos versiones:
La Antioqueñita Día
- Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 6408 – Quinta balota: 9
- Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6659 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 4645 – Quinta balota: 3
La Antioqueñita Tarde
- Sorteo del 24 de septiembre de 2025: 1769 – Quinta balota: 1
- Sorteo del 23 de septiembre de 2025: 6730 – Quinta balota: 7
- Sorteo del 22 de septiembre de 2025: 1507 – Quinta balota: 0
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se efectuará este viernes, 26 de septiembre de 2025, a las 10:00 de la mañana. De esta forma, se continuará con la tradición que mantiene en expectativa a miles de jugadores.