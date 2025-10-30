Suscribirse

Cápsula

Acumen y aliados invierten USD $400.000 en Ecohome para recuperar el bosque seco tropical y fortalecer comunidades rurales

La inversión busca impulsar un modelo de restauración productiva, que combina ciencia, innovación y participación comunitaria.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 2:46 p. m.
Acumen y aliados invierten USD $400.000 en Ecohome para recuperar el bosque seco tropical
Acumen y aliados invierten USD $400.000 en Ecohome para recuperar el bosque seco tropical | Foto: Acumen / API

Ante los efectos del conflicto armado, las desigualdades y la falta de inversión en zonas rurales, Acumen, con el apoyo de BID Lab, la Fundación Bancolombia y otros aliados, concretó una inversión de USD $400.000 en Ecohome, empresa social colombiana que promueve un modelo de restauración productiva para recuperar el Bosque Seco Tropical, fortalecer el tejido social y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales.

Con estos recursos, Ecohome busca acelerar la ejecución de su plan de crecimiento orientado a transformar territorios históricamente marginados mediante soluciones que integran ciencia, innovación y participación comunitaria.

Actualmente, más de 220 familias hacen parte de la Red de Protectores del Chumbimbo, dedicada a sembrar árboles nativos de Sapindus saponaria —conocido localmente como “chumbimbo”—, cuyo fruto se utiliza para elaborar bioproductos sostenibles que reemplazan ingredientes petroquímicos en sectores como el del hogar y el cuidado personal. La meta es ampliar la red a 700 familias para 2030.

El modelo de esta compañía demuestra cómo el capital paciente puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar territorios vulnerables. Esta inversión refleja nuestra apuesta por iniciativas innovadoras en la intersección del impacto social y ambiental”, afirmó Jorge de Angulo, director de Acumen Latinoamérica.

Por su parte, Maritza López, CEO de Ecohome, señaló que “recuperar el Bosque Seco Tropical no es solo una urgencia ambiental, sino una oportunidad estratégica para el país”.

Según el Instituto Humboldt y el Ministerio de Ambiente, de las 720.000 hectáreas de este ecosistema, más del 90 % ha sido degradado, lo que incrementa la urgencia de iniciativas de restauración con impacto social y ambiental.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Bolsa Mercantil aclara su papel en la licitación del servicio de vigilancia del IDRD: “No se adjudican contratos ni se seleccionan ganadores”

2. Famosa actriz anunció que será mamá por primera vez y publicó conmovedor video de la noticia: “El más importante”

3. Junior perdió, pero un hincha celebró en el Metropolitano: les pidió matrimonio a dos mujeres y todo se vio en vivo

4. Exsubdirector del DAS, Emiro Rojas, fue condenado en la Corte Suprema por tortura a la periodista Claudia Julieta Duque

5. ‘Berghain’ de Rosalía, Björk e Yves Tumor: letra, video y significado

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Empresas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.