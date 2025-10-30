Acumen y aliados invierten USD $400.000 en Ecohome para recuperar el bosque seco tropical y fortalecer comunidades rurales

Ante los efectos del conflicto armado, las desigualdades y la falta de inversión en zonas rurales, Acumen, con el apoyo de BID Lab, la Fundación Bancolombia y otros aliados, concretó una inversión de USD $400.000 en Ecohome, empresa social colombiana que promueve un modelo de restauración productiva para recuperar el Bosque Seco Tropical, fortalecer el tejido social y contribuir al desarrollo económico de las comunidades rurales.

Con estos recursos, Ecohome busca acelerar la ejecución de su plan de crecimiento orientado a transformar territorios históricamente marginados mediante soluciones que integran ciencia, innovación y participación comunitaria.

Actualmente, más de 220 familias hacen parte de la Red de Protectores del Chumbimbo, dedicada a sembrar árboles nativos de Sapindus saponaria —conocido localmente como “chumbimbo”—, cuyo fruto se utiliza para elaborar bioproductos sostenibles que reemplazan ingredientes petroquímicos en sectores como el del hogar y el cuidado personal. La meta es ampliar la red a 700 familias para 2030.

“El modelo de esta compañía demuestra cómo el capital paciente puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar territorios vulnerables. Esta inversión refleja nuestra apuesta por iniciativas innovadoras en la intersección del impacto social y ambiental”, afirmó Jorge de Angulo, director de Acumen Latinoamérica.

Por su parte, Maritza López, CEO de Ecohome, señaló que “recuperar el Bosque Seco Tropical no es solo una urgencia ambiental, sino una oportunidad estratégica para el país”.