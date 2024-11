Paulo Quintero, un pereirano que lucha por la conservación de la danta

Con ese viaje por la cuenca del Otún Quintero decidió lo que quería hacer a partir de ese momento, a pesar de tener un trabajo estable y bien remunerado. Así le dio vida a su proyecto llamado: Conservación sobre ruedas y su ruta de la biodiversidad, en el que se montó literalmente a punta de bicicleta, para educar a la gente no solo sobre la importancia de cuidar esta especie, sino en general la biodiversidad y el ambiente.

Hace seis años, en una de sus travesías hacia la laguna del Otún, se encontró de frente con una danta de páramo y fue amor a primera vista. Aprovechó ese momento único para fotografiarla, hacerle videos y desde entonces no ha ahorrado ningún esfuerzo para trabajar en pro de su conservación.

Deportista y amante de la naturaleza, Paulo Andrés, convirtió su bicicleta en un aula ambiental itinerante desde la que no ahorra esfuerzos para brindar educación en torno a este animal, clave para los ecosistemas, pues es dispersor de semillas y su supervivencia es fundamental para preservar la vida de otras especies como el oso de anteojos y el puma, que también habitan en los bosques alto andinos.

No muchos tienen la posibilidad de conocer y enamorarse de la danta de montaña (tapirus pinchaque), una especie que en Colombia está seriamente amenazada por la pérdida de su hábitat y la caza indiscriminada. Paulo Andrés Quintero es un pereirano, ingeniero ambiental y amante de la fotografía, que se enamoró de esta especie y decidió trabajar por su conservación.

Paulo Andrés es coherente con todo lo que hace. Cuando no puede llegar en bicicleta a visitar a las comunidades, se moviliza en bicicleta o corriendo para compartir su conocimiento a niños, jóvenes, adultos o a todo el que se la pase por el frente y le brinde la oportunidad de hablarle.

En su vehículo de dos ruedas ha recorrido miles de kilómetros no solo por su región, sino por diferentes departamentos del país compartiendo su conocimiento. Quintero tiene muy clara la importancia de esta especie y por eso lucha para que muchos colombianos conozcan que se trata de un animal que ayuda a regenerar los bosques y en general los ecosistemas por los que se moviliza. "La mayoria de las personas desconoce que haya en el país un mamífero de estas características", dice.

En su maleta ambiental no solo lleva fotos y folletos, sino también crucigramas, rompecabezas y todo el material que se le ocurre para facilitar la entrega de la información. Recientemente también comenzó a trabajar con tapabocas que llevan impresa la danta.

El proyecto de educación ambiental es compartido con personas de todas las edades. Foto: Paulo Quintero

Se mantiene fiel a la iniciativa a pesar de no ser una tarea fácil y de no contar con apoyo financiero. Su lema es insistir, resistir, persistir y nunca desistir. Trata de llegar a donde las autoridades ambientales no llegan porque está convencido de que sensibilizar a las comunidades es la mejor forma de preservar, pues son estas personas las que tienen en sus manos la posibilidad de proteger y cuidar su entorno y las especies que allí habitan.

Su objetivo es, además, motivar a otros a seguir sus pasos y por ello no para de tocar puertas con el fin de lograr algún tipo de apoyo institucional o de cooperación internacional que le permita continuar con su proyecto sobre ruedas, que para él no es más que el sueño y la pasión de aportar a la construcción de un planeta mejor.