Bogotá, la segunda ciudad de América Latina en la qué más crece el turismo

Andrés Santama (A.S.): Estamos convencidos de que Bogotá tiene un potencial turístico relevante, y desde el Instituto Distrital de Turismo venimos haciendo un ejercicio sin precedentes. Nuestro enfoque se centra en dos frentes principales: por un lado, estructurar productos turísticos sólidos que destaquen los atractivos de la ciudad; por otro, posicionar y promover Bogotá tanto a nivel nacional como internacional.

A.S.: Gracias a estas iniciativas, Bogotá es actualmente la segunda ciudad de América Latina con mayor crecimiento en turismo, solo superada por Ciudad de México. Vamos a llegar a los casi 45 millones de pasajeros que han pasado por el Aeropuerto El Dorado y hemos tenido un crecimiento del turismo internacional del 12% comparado con el año anterior.

A.S.: Aunque somos una oficina robusta en alcance, nuestro presupuesto es limitado, lo que hace esencial la colaboración con el sector privado. Esta sinergia nos permite consolidar esfuerzos y trabajar en conjunto para potenciar la ciudad como destino turístico. Si a la oficina de turismo le va bien, a los actores responsables de recibir a los turistas también les va a ir bien. Buscamos beneficiar a restaurantes, empresas de entretenimiento, organizadores de eventos y conciertos, museos y comunidades locales.

Un ejemplo destacado de esta articulación es nuestra alianza estratégica con la Cámara de Comercio de Bogotá e Invest in Bogotá. Este trabajo conjunto nos permite administrar y posicionar la marca ciudad, tanto a nivel nacional como global, consolidando el logo de Bogotá como un símbolo reconocido internacionalmente. Como parte de estos esfuerzo colaborativos surgió la estrategia ‘Bogotá de Gala’.

A.S.: ‘Bogotá de Gala’ es una iniciativa que busca identificar y reconocer a las organizaciones que han contribuido al fortalecimiento de la economía, la atracción de inversión y el posicionamiento de Bogotá como un destino destacado. Es un espacio de inspiración y reconocimiento que la ciudad no tenía, que busca celebrar el trabajo de pequeños y grandes empresarios, que desde sectores como la inversión, el desarrollo y el turismo están transformando a Bogotá.

A.S.: Por primera vez vamos a tener en un mismo espacio reunido a más de 600 empresarios, y vamos aprovechar el espacio no solo para entregar los reconocimientos sino también para enviar un mensaje en conjunto, entre la Cámara de Comercio, nosotros como Alcaldía e Invest in Bogotá. Queremos que el mundo sepa que, aunque Bogotá enfrenta retos y dificultades, tiene mucho más positivo que mostrar. Espacios como ‘Bogotá de Gala’ refuerzan ese mensaje: aquí hay potencial, innovación y calidad que merecen ser destacados.